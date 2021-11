Soleil Sorge e Alex Belli continuano ad essere al centro dell'attenzione al Grande Fratello Vip 6. I due stanno tenendo banco con la loro amicizia speciale nata all'interno della casa di Cinecittà che ha messo in crisi Delia, moglie dell'attore emiliano.

In queste ultime ore, Sorge ha ammesso di essere preoccupata per la reazione del suo fidanzato che la sta aspettando fuori dalla casa di Cinecittà e che ad oggi non ha ancora avuto modo di vedere. È stato proprio lui, nel pomeriggio del 13 novembre, a far giungere un messaggio aereo d'amore a Soleil, facendola scoppiare in lacrime per la gioia.

Soleil Sorge e il messaggio aereo del suo fidanzato al GF Vip 6

Dopo le ultime vicende verificatesi all'interno della casa del GF Vip, Soleil ha rivelato di essere un po' in ansia per la reazione del fidanzato che ormai non vede da circa due mesi. Alex Belli l'ha tranquillizzata, invitandola a non fare voli pindarici e a restare coi piedi per terra senza giungere a delle conclusioni affrettate.

A distanza di poche ore dallo sfogo di Sorge, è arrivato per lei un messaggio aereo che ha sorvolato il tetto della casa del Grande Fratello Vip. Il mittente è stato proprio il fidanzato della concorrente italo-americana, il quale le ha voluto far sapere che la considera ancora la sua "valchiria".

'Ti amo', urla Soleil dopo l'aereo del fidanzato

Insomma, il fidanzato "segreto" di Soleil si è palesato con questo aereo, col quale ha voluto far sapere alla ragazza di essere al suo fianco e di fare il tifo per lei in questa avventura che la vede protagonista nella casa di Cinecittà.

Immediata la reazione dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne che, nel momento in cui ha visto il messaggio del partner, non ha potuto trattenere le lacrime.

La giovane influencer si è commssa ed ha esclamato un sonoro "Ti amo", indirizzato proprio alla sua dolce metà che le ha fatto questa gradita sorpresa.

Alex Belli non reagisce bene all'aereo del fidanzato di Soleil al GF Vip

Immediate le reazioni degli altri concorrenti che si sono subito stretti intorno a Soleil, abbracciandola e facendole sentire il loro affetto dopo la bella emozione vissuta con il messaggio aereo del fidanzato.

L'unico che si è mostrato impassibile e glaciale è stato Alex Belli. Dinanzi al gesto plateale e romantico del fidanzato di Soleil, l'attore non ha avuto emozioni positive nei confronti della sua compagna di avventura al Grande Fratello Vip. Possibile che Alex sia geloso? Scopriremo le ulteriori reazioni nelle prossime ore.