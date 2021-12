Si infiamma lo scontro nella casa del Grande Fratello Vip 6 tra Katia Ricciarelli e Alex Belli. Tra i due protagonisti di questa sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, già in passato vi erano stati dei momenti di tensione e questa mattina la discussione è nata sul tema delle pulizie. La cantante non ha gradito il modo in cui Alex ha sistemato la cucina e non ha perso occasione per sbottare, al punto da perdere le staffe contro l'attore che ha definito "presuntuoso".

Tensione nella casa del GF Vip tra Alex Belli e Katia Ricciarelli

Nel dettaglio, Katia Ricciarelli al risveglio non ha per niente gradito il modo in cui avevano lasciato il lavandino in cucina, decisamente sporco al punto che la cantante ha rinunciato a farsi un caffè.

Katia non ha perso occasione per puntare il dito contro Alex Belli, ritenuto il responsabile di questo disordine e della sporcizia accumulata nel lavandino della cucina del GF Vip.

Sta di fatto che, l'ex moglie di Pippo Baudo si è duramente scagliata contro l'attore, tanto da arrivare di nuovo ai ferri corti come è già successo altre volte in passato.

Katia furiosa e perde le staffe contro Alex Belli: 'Mi viene da vomitare'

"Quando sporchi devi pulire.

Mi viene da vomitare", ha sbottato Katia rivolgendosi contro l'attore e bacchettandolo per la scarsa igiene mostrata nella pulizia della cucina.

Alex, però, si è subito difeso dicendo che il lavandino della cucina sarebbe intasato da giorni e quindi rigettando al mittente le accuse che gli venivano mosse da parte della cantante lirica.

Questa volta, però, dalla parte di Katia si è schierata anche la principessina Jessica, la quale non ha potuto fare a meno di sottolineare la scarsa igiene che vi era questa mattina in cucina.

"Viene da vomitare solo a guardare", ha ammesso la giovane Selassié dando così ragione a Katia che continuava a lamentarsi di questa situazione che vige all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

L'attacco di Katia contro Alex al GF Vip

Ma non è finita qui, perché subito dopo Katia ha avuto modo di parlare di quanto è accaduto questa mattina con Alex anche con altri dei concorrenti di questa edizione.

La cantante lirica non ha risparmiato delle frecciatine nei confronti dell'attore, ribadendo che dovrebbe smetterla di fare il presuntuoso con gli altri vipponi che stanno condividendo con lui questa esperienza.

"Non si fa il presuntuoso, dire io faccio qua e là. Tu hai dato la botta di grazia e pulisci", ha sbottato ancora Katia contro Alex aggiungendo che il suo ruolo in questa trasmissione non è quello del "padrone di casa". Avranno modo di chiarirsi nelle prossime ore? Lo scopriremo durante la puntata serale del GF Vip.