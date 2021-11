Il Grande Fratello Vip continua a essere uno dei maggiori argomenti di discussione nel salotto virtuale e reale. Nelle ultime ore ci sono stati dei chiarimenti all’interno della casa più spiata d’Italia. La soprano Katia Ricciarelli, dopo essersi confrontata con Davide Silvestrini e Alex Belli, ha deciso di affrontare Miriana Trevisan. Nel dettaglio, le due donne sono state coinvolte in una lite che le ha portate ai ferri corti. Quali sono state le vere ragioni che le hanno messo l’una contro l’altra? La soprano non ha per niente digerito il comportamento a suo dire doppiogiochista della showgirl italiana che, nel corso della puntata andata in onda lunedì 24 novembre, in prima serata su Canale 5, l’ha mandata al televoto con la sua nomination.

Da quel momento, sono nati scontri accesissimi tra le due donne fino a quando, nel pomeriggio di mercoledì 24 novembre, l’ex moglie di Pippo Baudo ha fatto convocare Miriana per il confronto diretto.

GfVip, le parole forti di Katia Ricciarelli nei confronti di Miriana Trevisan

Scendendo nei minimi particolari, Katia Ricciarelli, dopo aver appurato di essere stata nominata da Miriana Trevisan, ha speso parole molto dure nei confronti della showgirl italiana. La reazione della soprano non è stata delle migliori, infatti, il web si è scatenato contro di lei, accusandola addirittura di essere una donna malvagia e cattiva. Che cos’è successo? A quanto pare, l’ex moglie di Pippo Baudo, non gradendo la nomination fattale da Miriana, ha deciso di escluderla dalla Turandot, una rappresentazione organizzata proprio dalla stessa Katia.

Questo gesto ha scatenato un putiferio nella casa, infatti, Sophie Codegoni si è detta pronta a lasciare il suo ruolo nella Turandot qualora la showgirl fosse stata cacciata fuori dallo spettacolo.

L'ex moglie di Pippo Baudo cambia idea su Miriana Trevisan, ma il web l'attacca

La faccenda è andata avanti così, tra vari sfoghi della soprano Ricciarelli e i pianti della showgirl Trevisan, incredula che Katia abbia usato la tecnica terra bruciata contro di lei.

Insomma, la cantante lirica ha completamente ignorato la sua "traditrice", fino al pomeriggio di mercoledì 24 novembre, quando ha deciso di cambiare atteggiamento nei confronti di Miriana.

Il tutto è partito quando l’ex moglie di Pippo Baudo stava scrivendo con gli attori Davide Silvestri e Alex Belli il copione della Turandot, uno spettacolo che andrà in onda il prossimo sabato in prima serata nella casa più spiata d’Italia.

La cantante lirica ha chiesto all’ex concorrente di Ballando con le stelle un consiglio e lui ha risposto di farsi scivolare le cose di dosso, che le persone spesso commettono degli errori e che la nomination è un punto molto critico del Grande Fratello Vip, perché mette gli inquilini uno contro l’altro: ‘È una lama a doppio taglio’ ha sentenziato l’attore della soap Centrovetrine. Katia ha ammesso che le dispiacerebbe uscire dalla casa con questa situazione non chiarita e che ha intenzione di dare un’altra possibilità a chi l’ha nominata, perché fuori dalla casa del Grande Fratello possono incontrarsi, darsi un saluto, scambiarsi quattro parole.

GfVip, Katia chiede spiegazioni a Miriana e lei scoppia a piangere

E così, Katia Ricciarelli ha chiesto ad Alex di chiamare Miriana Trevisan per un confronto. Quando la showgirl si è trovata di fronte alla soprano, ha accarezzato la sua mano e poi ha baciato il suo braccio e infine è esplosa in un pianto a dirotto. Stupita, l’ex consorte di Pippo Baudo ha cercato di asciugarle le lacrime, ammettendo che questa situazione le ha fatto troppo male. Inoltre, ha chiesto maggiori spiegazioni sulla nomination e la showgirl si è giustificata dicendo che l’ha fatto senza un obiettivo preciso, per lei era solo un gioco e che mai avrebbe immaginato che questo gesto avrebbe ferito profondamente Katia. Ha aggiunto che, una volta uscite dalla casa, vorrebbe fare un bel viaggio con lei. Le due donne, quindi, senza tanti commenti, hanno deciso di mettere una pietra sopra alle incomprensioni che ci sono state tra loro in questi ultimi giorni.