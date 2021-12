Arrivano le nuove anticipazioni di Beautiful delle puntate di dicembre 2021. L'attenzione è tutta per Thomas, ossessionato da Hope e convinto che il manichino a sua immagine e somiglianza che ha pensato bene di portare nel suo appartamento gli parli e gli dia suggerimenti su come conquistare la giovane Logan. La situazione prenderà una piega inaspettata quando Liam scoprirà a casa di Thomas il manichino che raffigura Hope. E, stando agli spoiler, non sarà il solo a venire a conoscenza della verità. Nel frattempo, Steffy continuerà la sua storia d'amore con Finn, ma le intromissioni di Liam non sembreranno così casuali.

Anticipazioni italiane di Beautiful: Thomas messo alle strette

Che fine ha fatto il manichino che serviva alla collezione della Hope for the future? Charlie inizierà a insospettirsi e così metterà alle strette Thomas. Il giovane Forrester negherà di aver visto lo scatolone ma capirà che d'ora in poi dovrà stare ancora più attento.

Zende e Paris intanto, continueranno a stuzzicarsi per conoscersi meglio. Tra di loro c'è qualcosa di speciale e potrebbe nascere presto un nuovo amore. Zoe dirà però alla sorella di non farsi coinvolgere troppo.

Steffy e Finn saranno sempre più vicini. Mentre stanno per baciarsi, ecco che Liam li interromperà sul più bello: sarà una coincidenza o il giovane Spencer è ancora innamorato dell'ex moglie?

Liam scopre il manichino a casa di Thomas

Nelle nuove puntate italiane di Beautiful in onda a dicembre su Canale 5, il giovane Forrester deciderà di riportare il manichino all'azienda di moda, visto che Charlie - e non solo - sospetta di lui. La bambola però continuerà a parlargli, facendogli perdere lucidità.

Sarà anche Finn a mettere in guardia Liam riguardo Thomas: secondo lui, è nel pieno del delirio e visibilmente ossessionato da Hope.

Hope, invece, crederà che Thomas sia davvero cambiato, tanto da chiedergli di unirsi ufficialmente al suo team. Questa proposta farà infuriare Liam, che si precipiterà nell'appartamento del giovane Forrester, dove si troverà davanti il manichino. Spencer pretenderà spiegazioni ma la situazione precipiterà, tanto da far scoppiare una rissa tra i due.

Hope davanti alla sua sosia, anticipazioni Beautiful

Continuando con gli spoiler di Beautiful delle prossime puntate, Hope parlerà con Liam, spiegandogli di essere certa che Thomas non le farà più del male come in passato e pregandolo di concedergli almeno una seconda possibilità. L'ingenua Logan non sa a cosa sta andando incontro.

Dopo essere stata messa al corrente da Liam di quanto visto nell'appartamento di Thomas, Hope vorrà andare a fondo della questione. La giovane Logan resterà senza parole quando si troverà davanti l'esatta copia di se stessa.