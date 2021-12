Katia Ricciarelli perde le staffe all'interno della casa del Grande Fratello Vip e si scaglia contro Gianmaria Antinolfi. Tra i due c'è stata un'accesa discussione nel momento in cui la cantante lirica ha rimproverato l'imprenditore per l'outfit che aveva scelto in vista dello spettacolo natalizio che stavano per portare in scena nella casa di Cinecittà.

La risposta di Gianmaria non è piaciuta per niente a Ricciarelli, la quale lo ha duramente bacchettato.

Lite al GF Vip 6: Katia contro Gianmaria Antinolfi

In vista dello spettacolo natalizio che i concorrenti del GF Vip hanno organizzato per la serata del 25 dicembre, coadiuvati da Katia Ricciarelli, la cantante ha chiesto a Gianmaria di mettersi qualcosa di scuro e di togliersi la t-shirt bianca che stava indossando in quel momento.

"Adesso mi metto lo smoking", ha risposto ironicamente Antinolfi alla richiesta di Katia, la quale non ha gradito questa reazione.

"Non volere fare il furbo con me e prendermi per i fondelli. Scusa, non hai voglia di fare niente proprio. Mi tocca sempre pregarti", ha sbottato l'ex moglie di Pippo Baudo visibilmente irritata dal modo di fare del 36enne napoletano.

Katia perde le staffe con Gianmaria e sbotta: 'Non ne posso più'

"Basta con questo atteggiamento, non ne posso più di questo atteggiamento. Per me puoi anche stare in camera e neanche venire fuori per quello che fai", ha proseguito Katia che si è piuttosto innervosita anche durante un giorno di festa e serenità come quello del Santo Natale.

"Ragazzi basta non ne posso più dei vostri discorsi, quando volete sempre salvare la gente. Devo sempre pregare, pregare, pregare", ha aggiunto la cantante lirica, la quale se l'è presa anche con Manila e Carmen che hanno provato a difendere Gianmaria.

Insomma, un clima tutt'altro che sereno quello che si respira in queste ultime ore all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

C'è da aggiungere che, in questa circostanza, Gianmaria ha dimostrato di essere stufo dei modi di fare di Ricciarelli.

Gianmaria polemico dopo essere stato bacchettato da Katia al GF Vip

Dopo la discussione con Katia, Gianmaria si è sfogato con Miriana e Biagio, dicendo di non aver gradito i modi usati da Ricciarelli nei suoi confronti.

L'ex fidanzato di Soleil Sorge ha ribadito che il rispetto è alla base dei rapporti nella casa del GF Vip e, di conseguenza, anche Katia deve essere educata verso gli altri inquilini.