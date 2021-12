Amici di Maria De Filippi è in pausa dalla tv per le vacanze natalizie, ma ha rinnovato il suo daytime quotidiano su Witty tv con un appuntamento a tema natalizio il 25 dicembre, che ha visto i talenti della scuola esibirsi nelle categorie canto e ballo attraverso il gioco della tombola napoletana.

A condurre lo speciale sono stati gli allievi della scuola, primo tra tutti è stato LDA (Luca D'Alessio), il quale ha esordito nel ruolo di conduttore, sottolineando il sacrificio di cui si sono resi protagonisti tutti i talenti della scuola: quello di restare lontani dalle rispettive famiglie per queste festività.

Il figlio d'arte, oltre al suo debutto nel ruolo di conduttore, ha inoltre registrato un nuovo record di ascolti su Spotify.

Il figlio d'arte presenta il Natale del talent

Il Natale ha riservato una sorpresa inaspettata ai telespettatori di Amici 21, un appuntamento reso disponibile dalla produzione Fascino in streaming su Wittytv il 25 dicembre 2021, "Natale con i tuoi...Amici". A introdurlo è stato LDA, avvalendosi della collaborazione di Carola Puddu.

"Benvenuti a questo speciale, buon Natale a tutti. Natale per me è il periodo più bello e quest'anno abbiamo deciso di festeggiarlo con voi - ha detto D'Alessio junior in apertura dello speciale - unendo le nostre passioni, con una tombolata con tanti numeri quante sono le esibizioni".

A fargli eco è stata la ballerina: "Risponderemo anche alle vostre domande social".

D'Alessio si esibisce per primo

Il primo numero dato dalla tombola ha chiamato a cantare al centro studio LDA con Luigi e i ballerini Dario e Serena, per l'esibizione di una cover personale su Changes di Justin Bieber. "Mi sentivo un pacco, andavo avanti e indietro...

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

sogno di festeggiare un anno, ma senza regali: I'm going through changes", ha cantato il 18enne, tra le barre in italiano scritte di suo pugno, in aggiunta al ritornello della canzone originale in inglese.

Dopodiché è giunta la richiesta di una fan per il figlio d'arte, ovvero una diagonale di danza in studio, che il 18enne ha esibito seguendo l'esempio di Serena.

È poi giunta in studio anche una domanda per lei, che le ha chiesto quante volte al giorno si baciasse con Albe. La risposta è stata data da Albe: "Meno spesso di Dario e Sissi".

Quest'ultima è stata chiamata a esibirsi in Bohemian Rhapsody dei Queen e successivamente a rispondere a un quesito dei fan: "La cosa più imbarazzante della mia vita? Quella di rimanere bloccata mentre provavo a scavalcare un cancello".

In seguito Luigi e Alex hanno eseguito un medley dei Coldplay, sulle note di Fix you e Viva la vida.

Serena si è poi riesibita sulle note di Vertigine di Elodie e un fan le ha chiesto quale fosse stato il momento più bello vissuto nella scuola. La ballerina ha menzionato il maestro di danza: "Quando Raimondo Todaro mi ha ammessa nella scuola".

A lei è toccato presentare Albe e Dario, che hanno collaborato sulle note dell'inedito del primo, Prima di te. Aisha si è esibita in una cover di Man down di Rihanna, seguita al centro studio dai passi di danza di tutti i compagni di studio.

Il testimone è poi passato ad Alex, che ha eseguito l'inedito Ammirare tutto. Tornato al centro studio, Dario ha eseguito Perso nel buio e, alla domanda social 'cosa cambieresti di te?', ha ribattuto con maturità: "Un tempo avrei detto l'altezza, ma oggi non dico niente. Bisogna amarsi, è più costruttivo".

Luigi ha eseguito l'inedito Muro, per poi rispondere alla domanda social che gli ha chiesto con chi tra i compagni avesse legato di più: "Adesso scoppiano le amicizie, forse ho legato con Alex molto di più".

Cristiano si è esibito in un assolo di classico, Les bourgeois, per poi essere seguito da una domanda social per LDA sul suo rito scaramantico preferito. La replica del figlio d'arte è stata: "Bacio il rosario di mia nonna prima di salire sul palco".

Cosmary si è esibita in un assolo di Senza parole, brano di Vasco Rossi. Alex, Sissi e Luigi hanno unito le forze in una cover di Best part, di Daniel Caesar & H.E.R. Nicol e Elena hanno cantato People help the people di Birdy. Serena e Carola hanno eseguito un passo a due su Cheek to cheeck di Frank Sinatra, seguite poi da Elena, che ha cantato Blu part II avvalendosi dei passi di danza di Cosmary.

Sissi, LDA e Rea hanno unito le forze in una cover di Creep, dei Radiohead.

Sissi e Luigi hanno invece eseguito un duo di Come come. Nicol ha poi cantato Nome, in collaborazione con la presenza scenica di Carola.

Cristiano ha ballato Numb di Dotan. Albe ha fuso in un mashup l'inedito Millevoci e Last Christmas degli Wham!, per poi rispondere al quesito social giunto per lui: "La cosa più cringe della mia vita? Quella di vestirmi da Babbo Natale".

Aisha ha esibito l'inedito Bad vibes, per poi non ricordare il titolo della sua canzone natalizia preferita al quesito social previsto per lei. Carola ha ballato una versione del Corsaro. Elena ha riproposto Il diario degli errori e infine Rea ha eseguito l'inedito Controsenso.

Cose da fare il giorno di Natale: festeggiare, scartare i regali e vivere la magia del “Natale con i tuoi… Amici”! Cliccate subito QUI ⬇️ https://t.co/xnwOGi8FEA #Amici21 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 25, 2021

LDA è il primo della classe canto su Spotify

LDA si è inoltre aggiudicato in queste ore il titolo di allievo cantante più ascoltato a Natale nella storia del talent, conquistando una posizione importante nella Top 200 di Spotify Italia, aggiornata al 25 dicembre 2021.

Lo ha fatto piazzandosi alla #55 con il primo inedito lanciato nella scuola, "Quello che fa male", che ha superato le 118mila riproduzioni giornaliere natalizie.