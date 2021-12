Nella casa del Grande Fratello Vip, molte sono le cose lasciate in sospeso, tra le quali c'è il rapporto tra Gianmaria e Soleil. Tra i due, che in passato hanno avuto un flirt, nel Reality Show non c'è tregua e, dopo un periodo di tranquillità, durante il party organizzato sabato sera, c'è stata una discussione. Il giorno dopo, domenica 12 dicembre, Gianmaria si è messo a parlare dell'accaduto con Miriana Trevisan e ha accusato Soleil, indirettamente anche Belli, di essere in grado di fare solo "soap opera".

Nervi tesi tra Soleil e Gianmaria

Le discussioni tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi hanno caratterizzato gran parte di questo Grande Fratello Vip.

Negli ultimi tempi sembrava essere tornato il sereno, ma, complice una bottiglia di vino, tra i due sono riemersi i dissapori del passato. Durante la festa di sabato 11 dicembre, i due vipponi hanno discusso. Il tutto è nato da una bottiglia di vino che Soleil stava aprendo e allontanando proprio Gianmaria, la concorrente ha detto: "Fra un po' la apro, puoi andare". Antinolfi a quel punto ha sbottato rispondendo che la bottiglia non era stata comprata da lei, lasciando intuire, dunque, che non doveva decidere Sorge il momento giusto per aprirla. Soleil, che da sempre non si tira indietro nelle discussione, ha deciso di controbattere: "Poverino, non riesce a limonare senza bottiglia quindi è disperato per bere", riferendosi alla liaison tra l'uomo e Sophie Codegoni.

I due, infatti, più volte sono stati accusati di riavvicinarsi solo quando c'è l'alcool di mezzo.

Antinolfi si sfoga con Miriana

Il giorno seguente, 12 dicembre, Antinolfi ha continuato a non capire Soleil e ha riferito a Miriana di volerla nominare durante la puntata che andrà in onda lunedì 13 dicembre. "Faccio una nomination bomba dicendo che la nomino perché l'unica cosa che sa fare è denigrare il prossimo ed ancora non ha capito che dovrebbe risplendere di luce propria", ha sostenuto Gianmaria nel lungo sfogo che ha fatto alla Trevisan.

"L'unica cosa che sa fare è denigrare il prossimo e le soap opera", ha affermato l'uomo andando così ad attaccare non soltanto Soleil Sorge, ma anche Alex Belli. Molti sosterrebbero che tra i due non ci sia un vero sentimento, ma che sarebbe tutto architettato e calcolato per rimanere più tempo all'interno della casa, creare dinamiche e per avere quanti più consensi possibili dal pubblico.

Sotto al post Instagram del Grande Fratello Vip dove viene mostrato lo sfogo di Antinolfi, però, sono molti i commenti contro l'imprenditore. "Ma dai su... fino a pochi giorni fa la supplicava per restare amici tutte quelle smorfie, ma ridicolo" tuona un utente. "Parli proprio tu che per farti un limone ci vuole il vino!!!" scrive un utente appoggiando quanto detto da Sorge nella discussione con Antinolfi.