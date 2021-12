Uomini e donne tornerà in onda da gennaio 2022 su Canale 5 dopo la consueta pausa natalizia. Le anticipazioni riguardanti la programmazione della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi rivelano che sono pronte già un po' di puntate che andranno in onda subito dopo lo stop delle feste e che terranno compagnia al pubblico della rete ammiraglia durante la prima settimana di messa in onda del nuovo anno. Al centro dell'attenzione ci saranno soprattutto le vicende della tronista Roberta, che si congederà definitivamente dalla trasmissione Mediaset.

Il ritorno di Uomini e donne in tv: ecco quando riparte l'appuntamento su Canale 5

Nel dettaglio, stando a quanto apprende Blasting News, la messa in onda di Uomini e donne su Canale 5 per il nuovo anno, è prevista a partire dal 10 gennaio 2022.

Maria De Filippi tornerà ad aprire le "porte" del suo talk show pomeridiano a partire dal lunedì subito dopo l'Epifania.

La prima settimana di programmazione, quindi, sarà quella che va dal 10 al 14 gennaio 2022, come sempre con le puntate previste alle ore 14:45 circa sulla rete ammiraglia del Biscione.

E, la prima settimana del nuovo anno di Uomini e donne, partirà subito col botto dato che è in programma la fatidica messa in onda della scelta finale di Roberta.

Le anticipazioni su Uomini e donne dal 10 al 14 gennaio: Roberta fa la sua scelta finale

Le anticipazioni sul programma di Maria De Filippi rivelano che, prima della pausa natalizia, sono state registrate le nuove puntate che andranno in onda proprio durante la settimana del 10 gennaio 2022.

Al centro dell'attenzione ci sarà il percorso della tronista Roberta, la quale si congederà definitivamente dalla trasmissione, assieme alla persona con la quale ha deciso di condividere questo percorso lontani dai riflettori mediatici.

I due pretendenti giunti al rush finale di questo percorso a Uomini e donne sono Samuele e Luca. Gli spoiler di Uomini e donne della settimana 10-14 gennaio, rivelano che alla fine la ragazza ha scelto di chiudere questo percorso in compagnia di Samuele, che è stato in grado di conquistarla e di far breccia nel suo cuore.

Una scelta che ha avuto un esito finale positivo: Samuele, nel corso delle settimane di partecipazione a U&D, non ha mai nascosto il suo reale interesse nei confronti della tronista e la volontà di conoscerla meglio fuori dagli studi tv.

Ecco chi è il nuovo tronista: anticipazioni Uomini e donne 10-14 gennaio

Ecco perché quello di Samuele è stato un sonoro "sì", che ha dato inizio a questa nuova storia d'amore nata sotto i riflettori del programma di Maria De Filippi.

Tuttavia, gli spoiler delle puntate di Uomini e donne di gennaio rivelano che anche per Luca Salatino ci sono state delle soddisfazioni e delle sorprese inaspettate.

Sebbene Roberta non lo abbia scelto, il ragazzo si è ritrovato a fare i conti con la proposta di Maria De Filippi, che ha scelto di offrirgli il trono del programma dei sentimenti di Canale 5. Una proposta che Luca non si è sentito di rifiutare e quindi ha deciso di rimettersi in gioco dopo questa cocente delusione.

Di conseguenza, da gennaio in poi, ci sarà anche lui sul trono al fianco di Matteo Ranieri in attesa di scoprire i nuovi volti della trasmissione.