Venerdì 3 dicembre, su Canale 5, è stata trasmessa la 24ª puntata del GFVip. Durante la diretta c’è stato un duro scontro verbale piuttosto acceso tra Lulù Selassié e Maria Monsé. La Principessa ha accusato la nuova coinquilina di avere ironizzato sui suoi attacchi di panico.

Lo sfogo della Principessa

Dopo il blocco dedicato all’intesa tra Alex Belli e Soleil Sorge, Signorini ha mandato in onda delle clil riguardanti Maria Monsé. Nel dettaglio, la 47enne è stata presa di mira da alcuni dei suoi coinquilini. Al termine della clip, Maria e Lulù hanno avuto un duro scontro.

In particolare, la Principessa ha utilizzato dei termini piuttosto forti nei confronti della nuova entrata come “idiota” e “imbecille”. Prima di essere fraintesa, Lulù ha precisato il motivo delle sue parole: “Una persona trovo idiota e imbecille perché trovo ignorante che si prendano in giro gli attacchi di panico”. La 23enne ha fatto sapere che una persona con quei problemi non si sta facendo una risata con i suoi amici. Per questo motivo la diretta interessata ha fatto sapere di essersi sentita denigrato.

La versione di Maria

In replica, Maria ha spiegato che Lulù ha origliato un sui confessionale. La 47enne ha fatto sapere che la coinquilina nel sentire il suo nome chiamato dagli autori l’ha seguita, perché pensava che si potesse parlare di lei.

La stessa Monsé ha sostenuto di essere stata affrontata dalla Principessa poco dopo essere uscita dal confessionale: “Lulù è furba e scorretta”. Le due coinquiline si sono alzate entrambe in piedi per far valere la propria parola. Infine, Maria Monsé ha sbottato: “Sei una ragazzina viziata”.

Il commento degli altri concorrenti

In seguito alla discussione delle due concorrenti, Signorini ha chiesto un parere agli altri “vipponi”. Nel dettaglio, Sophie Codegoni ha fatto sapere di non sopportare a pelle la nuova arrivata. Dal canto Maria ha ammesso che non è bello sentirsi dire certe cose. Incalzato dal conduttore del Reality Show, Manuel non ha dato ragione a nessuna delle due concorrenti: “Si commentano da sole”.

Soleil ha spiegato che è squallido far sentire una persona fuori luogo. Francesca Cipriani ha spezzata una lancia a favore di Monsé: “Con una persona nuova bisogna essere più dolci e accoglienti”.

Al momento delle nomination, Jessica e Lulù sono finite in nomination insieme a Patrizia Pellegrino: quest’ultima è finita al televoto per mano di Gianmaria che è stato votato come il preferito dai telespettatori. Maria Monsé ha ricevuto l’immunità da Adriana Volpe mentre Alex Belli è stato “salvato” da Sonia Bruganelli: la moglie di Paolo Bonolis vuole vedere come proseguirà la “relazione” con Soleil.