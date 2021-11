Lunedì 29 novembre, su Canale 5, è andata in onda la 23^ puntata del GFVip. In seguito ad un attacco di panico scaturito dall'eliminazione di Clarissa, Lulù Selassié si è barricata in bagno a piangere. Nonostante la ragazza fosse stata richiamata da Signorini per prendere parte ad una sorpresa, la 23enne si è rifiutata. Terminata la diretta, Lulù ha cercato di parlare con Manuel Bortuzzo dell'accaduto, ma quest'ultimo ha duramente rimproverato la coinquilina.

L'accaduto

Nella precedente puntata, erano finite in nomination anche due delle sorelle Selassié: Lulù e Clarissa.

In occasione della 23^ puntata del GFVip, quando Manila Nazzaro è stata salvata dal pubblico, Lulù ha avuto un attacco di panico nel pensare che una tra lei e sua sorella avrebbe dovuto lasciare il Reality Show. Di conseguenza, la 23enne è corsa in bagno ed è scoppiata in lacrime.

In studio quando Signorini si è accorto di quanto stava accadendo, ha chiesto a Jessica di riportare la sorella in salotto. Davanti all'atteggiamento restio di Lulù, il conduttore ha perso la pazienza. Al termine del giro di nomination il presentatore ha letto un comunicato in cui ha mandato al televoto d'ufficio la sorella di Jessica e Clarissa Selassié.

Manuel attacca la Principessa

Terminata la diretta, Lulù ha cercato di parlare con Manuel Bortuzzo di quanto accaduto.

Il 22enne, però, ha avuto una reazione piuttosto dura verso la coinquilina: "Vuoi ancora parlare con me? Sognatelo, lasciami vivere". Il diretto interessato ha fatto sapere di volersi dissociare dai comportamenti errati avuti dalla ragazza. Davanti alle accuse della 23enne di non essere ascoltata, Bortuzzo ha sbottato: "A me dici che non ti ascolto?

Vai via".

Come un fiume in piena, il nuotatore ha invitato la coinquilina a prendersi le responsabilità di una ragazza di 20 anni: "Non solo per portare una borsetta". A detta di Manuel, Lulù non ascolterebbe le persone.

Lulù fornisce la sua versione

Lulù Selassié ha spiegato che l'uscita di Clarissa per lei è stata una cosa scioccante.

Poi, ha fatto una richiesta a Bortuzzo: "Non mi cancellare dalla tua vita qui dentro". Di fronte alla richiesta della coinquilina, il nuotatore ha fatto sapere di non volere nulla a che fare con la 23enne: "Siamo su due mondi opposti". Il diretto interessato ha fatto sapere di essersi vergognato per lei e di essersi sentito in imbarazzo. Secondo il 22enne, i telespettatori ricorderanno la sorella di Clarissa e Jessica come una "pazza" e una stalker.

Infine, Manuel Bortuzzo ha fatto sapere di non avere gradito il fatto che Lulù si sia addormentata durante la messa in scena della Turandot: "Rispetto". A quel punto Lulù ha chiesto nuovamente una possibilità al coinquilino, ma quest'ultimo l'ha derisa: "Non voglio, non voglio e allora batti i piedi come i bambini".