Nella casa del Grande Fratello Vip 6 torna ad accendersi la passione tra Manuel Bortuzzo e la giovane Lulù. Dopo che il nuotatore aveva preso le distanze dalla principessina, ammettendo di non voler avere più niente a che fare con lei, nel corso delle ultime ore è tornato di nuovo sui suoi passi. Manuel ha cambiato completamente idea nei confronti di Lulù, al punto da lasciarsi andare con lei a diversi momenti di coccole e tenerezza. E, durante la serata di sabato 11 dicembre, l'ha portata anche in braccio in giro per la casa.

Si riaccende la passione tra Manuel e Lulù nella casa del GF Vip 6

Nel dettaglio, durante l'ultima settimana c'è stato un repentino cambio di atteggiamento da parte di Manuel Bortuzzo nei confronti della principessina Selassié.

Se fino a qualche giorno prima non voleva assolutamente che lei si avvicinasse, al punto da ribadire a chiare lettere di voler mettere la parola "fine" al loro rapporto, questa volta è stato proprio lui a cercare la ragazza.

Manuel è tornato ad essere super vicino alla principessina: è lui a cercarla in continuazione all'interno della casa del GF Vip e durante le ultime ore si è lasciato andare anche ad una vera e propria dichiarazione d'amore.

Manuel, infatti, ha ammesso che nel momento in cui Lulù sarà fuori dalla casa e quindi potranno rivedersi lontani dalle telecamere, lui non ci penserà sue due volte a "sequestrarla" per trascorrere del tempo insieme e quindi stare da soli.

Manuel prende il braccio Lulù nella casa del Grande Fratello Vip

Insomma parole importanti quelle di Manuel che ormai ha aperto il suo cuore alla dolce principessina del GF Vip, la quale da diverso tempo non nasconde i suoi sentimenti nei confronti del nuotatore.

Anche durante la festa organizzata nella casa di Cinecittà, non sono mancati i nuovi momenti di coccole e complicità tra i due gieffini di questa edizione.

Manuel, infatti, ha scelto di prendere in braccio Lulù e l'ha portata in giro per tutta la casa. Un gesto galante da parte del giovane nuotatore che è stato aiutato dai suoi fedeli amici, Aldo Montano e Gianmaria Antinolfi che gli hanno spinto la carrozzina mentre lui teneva stretta tra le sue braccia la principessina.

Tra Manuel e Lulù nascerà una nuova love story al GF Vip?

Insomma il feeling e l'alchimia tra Manuel e Lulù sembrano essere ritornati propri come ai vecchi tempi.

Cosa succederà a questo punto? I due si lasceranno andare sempre più nel corso delle prossime settimane di permanenza all'interno della casa del Grande Fratello Vip e ufficializzeranno il loro amore? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate del reality show condotto da Alfonso Signorini.