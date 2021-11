Clima tesissimo nella casa del Grande Fratello Vip 6 tra Manuel Bortuzzo e Lulù. I due sono arrivati sul punto di rottura definitiva e, questa volta, il nuotatore è apparso a dir poco furioso dall'atteggiamento della principessina, la quale continua ad insistere chiedendo dei confronti col ragazzo, sperando di rimettere insieme i cocci del loro rapporto. La reazione di Manuel, questo pomeriggio, è stata a dir poco dura, al punto che il nuotatore ha gettato per aria la borsa della principessina contenenti tutte le sue medicine.

Nervi tesi tra Manuel e Lulù al Grande Fratello Vip e lui sbotta

Nel dettaglio, Manuel ha chiesto più volte a Lulù di lasciarlo un po' in pace all'interno della casa del Grande Fratello Vip e di smetterla di seguirlo per chiedere dei continui confronti.

Il nuotatore voleva stare per i fatti suoi, ma la reazione della principessina non è stata delle migliori. Lulù non si è arresa ed ha continuato a cercare Manuel con la speranza di poter avere un chiarimento con lui.

Lulù lo ha così raggiunto in camera da letto, mentre il nuotatore stava riposando dopo aver chiesto di poter stare per un po' per i fatti suoi, lontano dal tutto il resto del gruppo.

Manuel, stremato dall'insistenza della principessina, le ha chiesto per l'ennesima volta di lasciarlo in pace e di andare via dalla sua stanza per permettergli di stare un po' da solo e riflettere.

Manuel Bortuzzo furioso, perde le staffe con Lulù

Lulù continuava ad insistere e sosteneva di essere dispiaciuta: la reazione di Bortuzzo, però, non è stata affatto comprensiva e questo pomeriggio ha letteralmente sbottato.

Manuel, a dir poco furioso, ha gettato per aria la borsa delle medicine di Lulù che in quel momento era presente sul suo letto, lasciando incredula anche la stessa principessina che non l'ha presa bene.

"Ma cosa fai, mi butti la roba per terra con tutte le mie medicine", ha sbottato Lulù dopo il durissimo gesto di Manuel nella casa del Grande Fratello Vip, sintomo del fatto che il nuotatore è a dir poco "pieno" di questa situazione e vorrebbe liberarsene al più presto.

Lulù in lacrime, disperata per Manuel: ecco il video della nuova lite al Grande Fratello Vip 6

A quel punto, Bortuzzo si è rimesso le scarpe pronto ad andare via anche dalla sua camera, dato che non voleva più sentire le parole e i discorsi della principessina.

Lulù, in lacrime, lo ha implorato di non lasciarla e di permetterle di spiegare il suo punto di vista.

"Ti prego Manu, mi devi ascoltare, ti prego, non fare così, mi fai stare male", continuava a ripetere Lulù in lacrime, mentre in ginocchio disperata, pregava Manuel di ascoltarla e di non lasciarla da sola.