L'atteggiamento di Soleil Sorge continua ad attirare polemiche all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6. In queste ultime ore, Sophie Codegoni è tornata a puntare il dito contro la sua "rivale" dopo lo scontro di qualche giorno fa, durante il quale tra le due sono volate parole grosse.

Sophie, così come Francesca Cipriani e Jessica Selassié non accettano il fatto che Soleil non venga punita dalla produzione del GF Vip malgrado gli scivoloni e le gaffe che commette all'interno della casa, le quali spesse volte diventano delle frecciatine offensive contro gli altri.

Soleil non viene punita al GF Vip 6 e Sophie sbotta

Nel dettaglio, durante l'ultima puntata del Grande Fratello Vip 6 si è parlato dello scontro tra Soleil e Sophie, durante il quale la Sorge ha accusato la sua rivale di essere "tutta plastica" e poco cervello.

Affermazioni che hanno ferito l'ex tronista di Uomini e donne, la quale è stata difesa dalla maggior parte delle donne che stanno condividendo con lei questa esperienza all'interno della casa di Cinecittà.

Tuttavia, durante il confronto in diretta, Signorini ha "preso alla leggera" questa situazione e non ha rimproverato più di tanto Soleil per l'espressione poco carina rivolta nei confronti di Sophie.

Il duro attacco di Sophie contro Soleil Sorge e parla di squalifica

A distanza di giorni da quell'episodio, in casa si è tornato a parlare di questa situazione e le donne del GF Vip non hanno perso occasione per puntare di nuovo il dito contro Soleil.

In particolar modo, Sophie Codegoni è stata molto dura nei confronti della sua rivale, ammettendo che questi modi di fare di Soleil sarebbero stati puniti severamente nelle passate edizioni del GF Vip, dove in diverse occasioni ci sono state delle squalifiche immediate dal gioco.

"Gli altri anni dicevi una cosa sbagliati ed uscivi, venivi squalificata. Quest'anno ci hanno messo le intenzioni", ha sbottato Sophie ammettendo di non gradire questa situazione e il fatto che Soleil non venga mai punita dalla produzione del reality show Mediaset per i suoi errori.

Anche Francesca Cipriani contro Soleil al GF Vip

"Però non puoi chiedere alla diretta interessata cosa intendeva, devi chiederlo alla persona che riceve e che ha il malessere", ha sbottato ancora Sophie, lanciando una frecciatina anche nei confronti di Signorini, sul modo in cui gestisce le "gaffe" di Soleil durante le puntate serali.

Anche Francesca Cipriani ha ribadito di essere stufa di questo modo di fare verso Soleil e del fatto che non si prendano mai provvedimenti nei suoi confronti.

Per questo motivo, Cipriani ha lanciato un appello al pubblico del GF Vip: "ci dovrebbero aiutare i telespettatori".