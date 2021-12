Prosegue l'appuntamento con Amici 21 e le anticipazioni legate alla programmazione del talent show rivelano che domenica 19 dicembre andrà in onda la 14esima puntata di questa edizione, che sta continuando a ottenere degli ottimi riscontri dal punto di vista auditel. La registrazione avverrà questa domenica pomeriggio e, al centro dell'attenzione, ci saranno le nuove sfide che vedranno coinvolti alcuni dei cantanti in gara, tra cui Albe che rischia l'eliminazione dalla scuola di Maria De Filippi.

Nuova registrazione Amici 21, anticipazioni domenica 19 dicembre

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla prossima puntata di Amici 21 in programma domenica 19 dicembre nel daytime della rete ammiraglia Mediaset, rivelano che ci sarà spazio per le nuove sfide dei cantanti che, questa settimana, si sono piazzati agli ultimi posti della classifica.

I tre allievi che rischiano di essere eliminati dal cast del talent show Mediaset sono: Albe, Elena e Alex. Sono loro i primi concorrenti a dover affrontare le sfide dirette nel corso della nuova registrazione della quattordicesima puntata di Amici 21, in programma questa domenica 12 dicembre, ma poi trasmessa soltanto domenica 19 come sempre dalle 14 in punto su Canale 5.

Albe e Elena tra i cantanti a rischio eliminazione dal cast di Amici 21

Come se la caveranno Albe, Elena e Alex in questa nuova prova che metterà a rischio la loro permanenza all'interno della scuola di Canale 5? Riusciranno a salvarsi e quindi ad avere la meglio oppure dovranno dire addio al cast di Amici? Lo scopriremo domenica prossima.

Inoltre, le anticipazioni riguardanti la prossima registrazione del talent show di Maria De Filippi, rivelano che ci sarà spazio anche per la presenza di un ospite d'eccezione che arriverà in studio. Trattasi del cantante e rapper Fedez, che ha da poco rilasciato il suo nuovo album di inediti dal titolo "Disumano" che sta scalando le classifiche di vendita nel nostro Paese.

Fedez ospite in studio: anticipazioni Amici 21 del 19 dicembre 2021

In questi giorni, inoltre, Fedez sta tenendo banco mediaticamente anche per l'uscita della docu-serie The Ferragnez, che racconta le vicende familiari del rapper e di sua moglie Chiara Ferragni, considerata tra le influencer più importanti e quotate al mondo.

Non si esclude che, data la presenza di Fedez in studio, possa essere proprio lui a giudicare e a stilare la nuova classifica dei cantanti di questa settimana, la quale poi porterà alla proclamazione degli allievi a rischio in vista della registrazione successiva.

Intanto, per le ultime settimane di dicembre, ci saranno delle modifiche legate alla programmazione di Amici 21, dato che il talent show osserverà un turno di stop e non saranno trasmessi gli appuntamenti domenicali ma anche quelli del daytime in onda tutti i giorni su Canale 5.