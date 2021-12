Maria Monsè è entrata da una settimana nella casa del GFVip, ma sta già avendo i primi problemi di convivenza. Parlando con Miriana Trevisan, la 47enne ha cercato di mettere in guardia la coinquilina dall'atteggiamento delle sorelle Selassiè e di Sophie Codegoni. Al contrario, l'ex ragazza di Non è la Rai ha difeso a spada tratta le sue amiche.

Maria contro Selassiè e Codegoni

Nella giornata di mercoledì 1 dicembre c'è stato un duro scontro tra Lulù e Maria. La principessa ha origliato un confessionale della nuova coinquilina in cui si parlava male di lei.

Anziché glissare, la 23enne ha deciso di affrontare Monsè. Da quel momento tra le due è scoppiata una lite, in cui la nuova concorrente ha insinuato che l'attacco di panico fosse inventato: "Troppo comodo".

Sophie Codegoni ha preso le parti dell'amica Lulù e ha sparato a zero sulla nuova arrivata. Nei giorni precedenti, la 19enne aveva già spiegato di non nutrire simpatia nei confronti di Maria Monsè.

Lo sfogo della nuova concorrente

Parlando con Miriana, Maria si è lamentata dell'atteggiamento di Lulù e Sophie. La 47enne ha fatto presente che dopo avere notato la valigia in disordine dell'ex tronista di Uomini e Donne, voleva solamente darle una mano per sistemare i vestiti. Codegoni invece, ha ribattuto: "Ha detto che sono gentile perché sono falsa, non si fida e sono odiosa".

Secondo Monsè, giudicare una persona senza conoscerla è offensivo. Dunque, la diretta interessata si è augurata che qualcuno dica le stesse cose a Sophie, in modo che si senta come lei. Maria ha fatto sapere di non avere problemi se Codegoni e le principesse non hanno un buon feeling con lei: "Sto meglio di prima perché sono cadute le maschere e mi sento più rilassata".

Dal momento che Miriana ha più volte cercato di spezzare una lancia a favore di Codegoni-Selassié, Maria Monsè ha cercato di mettere in guardia la coinquilina: "Quando tu sei uscita, loro che dicono di essere amiche, erano belle rilassate. False".

La replica di Trevisan

Le affermazioni della nuova coinquilina non sono affatto piaciute a Miriana Trevisan.

L'ex ragazza di Non è la Rai ha fatto sapere che Maria ha tirato in ballo una cosa ormai vecchia. Inoltre, ha sostenuto che Monsè sia una persona maliziosa. Miriana ha spiegato alla 47enne che nella notte sia Lulù che Sophie si sono comportate con dolcezza nei suoi confronti. A tal proposito Trevisan ha rimproverato Maria: "Vieni a riportare cose che non sai. Stai spettegolando, tutte siamo pettegole".

Come un fiume in piena Miriana ha chiosato: "Stai mettendo zizzania tra me e lei". Infine, la diretta interessata ha precisato che non c'è nulla di male a pensare che una persona sia antipatica a pelle.