Il rapporto tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni diventa sempre più stretto nella casa del Grande Fratello Vip. Nel corso degli ultimi giorni, i due si sono ritrovati a condividere insieme diversi momenti, al punto da passare la notte insieme, abbracciati sul divano a raccontarsi. Immediata la reazione di Soleil Sorge che, approfittando di questa situazione, non ha perso occasione per lanciare una frecciatina a Sophie, dando un colpo ad Alessandro.

Sophie e Alessandro sempre più complici al GF Vip

Nel dettaglio, Alessandro e Sophie in queste ultime ore si sono ritrovati a passare una notte insieme, abbracciati sul divano tra coccole e tenerezze.

Un momento decisamente romantico per questa coppia che è arrivato a sfiorare il bacio. Parlando di questa situazione a tavola con Soleil Sorge, la ragazza non ha perso occasione per lanciare una nuova stoccata nei confronti dell'ex protagonista di Uomini e donne.

Soleil, infatti, ha voluto spiegare ad Alessandro come fare per riuscire a baciare la ragazza, che sembra aver fatto breccia nel suo cuore.

L'avvertimento di Soleil per Alessandro e la frecciatina a Sophie

"Devi sapere che il giorno in cui vorrai limonare Sophie basta farle mettere quella parrucca", ha esclamato Soleil Sorge che ha scatenato l'ilarità di tutti gli altri commensali, compreso lo stesso Alessandro.

Il riferimento è al fatto che i primi baci che ci sono stati tra Sophie e Gianmaria, sono avvenuti nel momento in cui la ragazza indossava la sua amata parrucca.

In attesa di scoprire se, in vista delle feste natalizie e quella di fine che si terranno all'interno della casa del GF Vip, ci sarà il fatidico bacio tra Sophie e Alessandro, in queste ultime ore il nuovo arrivato è stato protagonista di un confronto con Jessica.

La frecciatina di Jessica sul rapporto tra Alessandro e Sophie al GF Vip

La principessina, non ha gradito il modo di fare di Alessandro Basciano che in un confessionale, infatti aveva detto di essere attratto anche da lei e, in un primo momento, si era avvicinato tantissimo anche a lei.

Col passare dei giorni, però, Alessandro si è concentrato in primis su Sophie Codegoni e questo suo modo di fare "poco chiaro" non è piaciuto a Jessica, la quale ha detto di essersi sentita presa in giro dal ragazzo ma anche dalla sua stessa amica , con la quale ha stretto un rapporto molto forte in queste settimane.

Insomma la giovane principessina non le ha mandate a dire e c'è da scommettere che dopo questo confronto diretto non mancheranno nuovi battibecchi anche con la stessa Sophie.