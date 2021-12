Emergono nuovi retroscena su questa sesta edizione del Grande Fratello Vip che sarà la più lunga di tutta la storia del reality show. Nel corso delle prossime puntate che andranno in onda durante il mese di gennaio 2022 in diretta tv su Canale 5, ci sarà spazio per l'arrivo di nuovi concorrenti che varcheranno la soglia della porta rossa di Cinecittà e si metteranno in gioco in questa avventura. A svelare un po' di nomi ci ha pensato Gabriele Parpiglia, che non ha escluso la possibilità di vedere in casa la moglie di Alex Belli.

Retroscena nuovi concorrenti Grande Fratello Vip: i probabili nomi

Nel dettaglio, dopo l'arrivo di nuovi concorrenti chiamati ad animare un po' le dinamiche di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip, ecco che altri ingressi saranno previsti nel corso delle prossime puntate di messa in onda del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini.

Nuovi personaggi famosi si preparano così a mettersi in gioco in questa sesta avventura che andrà avanti fino al prossimo lunedì 14 marzo 2022, quando ci sarà la proclamazione del vincitore assoluto.

A svelare i primi retroscena su questi nuovi possibili concorrenti del GF Vip, ci ha pensato Gabriele Parpiglia nel corso dell'ultima diretta social di "Casa Chi".

Delia Duran in lizza per il GF Vip

Il giornalista ha svelato che ci sono delle ottime possibilità di vedere in casa l'attore Kabir Bedi, il cui nome venne svelato già qualche settimana fa dal Tg 5, proprio durante un collegamento con Alfonso Signorini.

Il celebre attore che ha raggiunto l'apice del successo e della popolarità vestendo i panni di Sandokan nell'omonima serie televisiva, dovrebbe varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà a partire dal mese di gennaio.

Una presenza che, tuttavia, ai fini del gioco potrebbe non essere "utilissima" mentre sicuramente potrebbe essere molto più "appetitosa" la presenza in casa di Delia Duran, moglie di Alex Belli.

La moglie di Alex Belli in lizza come nuova concorrente del GF Vip

A quanto pare, infatti, una delle possibili nuovi concorrenti di questo Grande Fratello Vip 6 potrebbe essere proprio la moglie dell'attore che quest'anno si è messo in gioco e si è speso tantissimo ai fini delle dinamiche del reality show condotto da Signorini.

La presenza di Delia, nel caso in cui questo retroscena dovesse concretizzarsi e quindi andare in porto, potrebbe essere un vero e proprio "toccasana" per le dinamiche del reality show di Canale 5.

La moglie di Alex Belli, infatti, potrebbe dare il via al secondo capitolo della "soap opera" che l'ha vista protagonista assieme a suo marito e alla giovane Soleil Sorge, la quale si ritroverebbe in casa la sua "nemica".