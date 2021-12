Continua la complicità tra l'attore Alex Belli e l'ex corteggiatrice di Luca Onestini, Soleil Sorge nella casa del Grande Fratello Vip. I due concorrenti della casa più spiata d'Italia appaiono sempre più vicini e attratti l'uno dell'altra. Il protagonista della soap opera Centovetrine durante la notte appena trascorsa si è infatti lasciato andare ad altre dichiarazioni importanti, dopo aver già ammesso, subito dopo la fine della puntata del 29 novembre di essersi innamorato di Soleil Sorge e di non riuscire più a stare lontano da lei. Sembra dunque che Alex stia mettendo in discussione la sua storia d'amore con Delia Duran a cui ha riservato parole piuttosto dure e forti, chiedendole di restare in silenzio e addirittura di spegnere il televisore.

Notte di passione tra Alex Belli e Soleil Sorge dopo la discussione

Sembra essere ritornato il sereno tra i due protagonisti del Grande Fratello Vip. Dopo l'accesso discussione del 1 dicembre, i due hanno infatti dormito insieme abbracciati e complici come sempre. Una notte di passione in cui Alex Belli ha pronunciato frasi molto importanti nei confronti della sua compagna d'avventura Soleil. Tra baci, abbracci e coccole sotto le lenzuola, Alex ha dichiarato: "Io e te dobbiamo sentirci in colpa se ci amiamo?". Alex dunque si sta sbilanciando sempre di più e queste sue dichiarazioni hanno smosso il mondo del web ed in particolare quello dei social, tra chi crede che sia solntanto un teatrino, una farsa organizzata nei minimi dettagli e chi invece pensa che tra i due stia davvero nascendo qualcosa e che si tratti molto di più di una semplice amicizia.

I dubbi dei social e della stessa Soleil Sorge su Alex Belli e Delia Duran

Sui social sono in tanti a nutrire dei dubbi sul rapporto che si è instaurato tra Alex Belli e Soleil Sorge. Anche l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha iniziato a nutrire dei sospetti e a pensare che tutto ciò sia una messa in scena organizzata da Alex e Delia per farsi pubblicità.

Parlando con Katia Ricciarelli ha dichiarato che è stato Alex a volerle dare un bacio così appassionato. Poi, ha fatto notare, come la paparazzata di Delia con il modello sia stata organizzata esclusivamente per fare pubblicità al brand di Alex. Soleil si è infatti accorta che Duran indossava per la sfilata incriminata lo stesso abito sfoggiato quando è entrata nella casa del Grande Fratello Vip.

Coincidenze a cui Alex ha dato una spiegazione che ha alimentato ancora di più i sospetti. L'attore ha infatti dichiarato: "Era la sfilata di un'azienda che curo io". Come andrà a finire tra i tre protagonisti di questo triangolo Amoroso? Non resta che seguire la nuova puntata in onda domani sera per scoprirlo.