I colpi di scena nella casa del Grande Fratello Vip 6 non mancano mai. Nelle ultime ore ci sono stati dei risvolti importanti in merito al rapporto tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni.

Fino a qualche settimana fa, le due ex protagoniste di Uomini e donne erano costantemente sul piede di guerra, ma in seguito all'uscita di Alex Belli qualcosa sembra essere cambiato. Infatti tra Soleil e Sophie è tornato di nuovo il sereno, come ha confermato la stessa Sorge, la quale ha detto basta agli scontri con la giovane coinquilina.

Dopo l'uscita di Alex Belli dal GF Vip torna il sereno tra Soleil e Sophie

L'inizio della sesta edizione del GF Vip è stato turbolento per Soleil e Sophie che si sono scontrate in diverse occasioni. Di recente, Sorge ha accusato la rivale di avere più plastica che cervello. Frasi al vetriolo che hanno alimentato le tensioni nella casa di Cinecittà, facendo scoppiare in lacrime Sophie.

Tuttavia, dopo l'addio di Alex Belli - che ha scelto di abbandonare il programma per tornare da sua moglie Delia e riprendere in mano le redini del loro rapporto - Soleil Sorge ha cambiato idea e atteggiamento nei confronti di Sophie.

Soleil cambia idea sul conto della sua 'rivale' Sophie

In questi ultimi giorni, Sophie ha cercato di confortare Soleil dopo il momento difficile che ha vissuto in casa per la situazione venutasi a creare con Alex.

Sophie ha ascoltato gli sfoghi di Soleil ed è stata una sorta di confidente preziosa: gesti che sono stati apprezzati dall'ex corteggiatrice di Uomini e donne, la quale ha ammesso di avere intenzione di deporre l'ascia di guerra nei confronti di Codegoni.

Tra le due è tornato di nuovo il sereno, e proprio Soleil ha dichiarato l'intenzione di dare il via ad un nuovo corso del loro rapporto, mettendo da parte l'astio che c'era stato fino a pochi giorni fa.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

'Basta, mi son rotta', ammette Soleil parlando con Sophie Codegoni

"Ok batti cinque, abbiamo appena messo giù l'ascia di guerra. Basta mi son rotta, nuovo giro di boa al massimo discutiamo con Federica", ha esclamato Soleil Sorge parlando con Sophie e tirando in ballo ironicamente anche la nuova arrivata.

Insomma, tra le due inquiline del GF Vip il clima sembra essersi rasserenato, ma sarà davvero così?

I fan social hanno notato che, dopo l'ingresso del nuovo concorrente Alessandro Basciano, sia Soleil che Sophie hanno palesato un certo apprezzamento per il ragazzo.

Le due sembrano interessate ad Alessandro: questa situazione riaccenderà lo scontro tra le due gieffine?