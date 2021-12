Il balletto di Natale nella casa del GFVip sta creando qualche malumore. Scendendo nel dettaglio, Soleil Sorge si è scontrata con Carmen Russo. L'influencer italo-americana ha fatto notare che come erano posizionate le concorrenti del parterre femminile, lei e Manila Nazzaro sarebbero uscite di scena. Nonostante abbia chiesto un cambiamento, la moglie di Enzo Paolo Turchi non è sembrata d'accordo.

Sorge abbandona le prove

Da qualche giorno a questa parte, le concorrenti del GFVip sono alle prese con lo show di Natale. A quanto pare, le donne della casa hanno preso la cosa sul serio e vogliono portare il compito a termine nel migliore dei modi.

In occasione della prove di lunedì 20 dicembre, Soleil ha fatto notare a Carmen che c'era un problema nell'esposizione. Come sostenuto dalla 27enne, non potevano essere fatte delle file di 5+5 in quanto a causa dello spazio limitato lei e Manila sarebbero sparite dalla scena.

Soleil “Per una volta voglio fare i capricci, non mi rompete il cazzo”



Lei, presuntuosa, saccente, e capricciosa 🔥 #gfvip pic.twitter.com/8xoj3jIAxA — Miss Venom (@MissYoungHolden) December 20, 2021

Nonostante il consiglio di Sorge, su come cambiare l'esposizione delle gieffine, Russo è apparsa perplessa. Nel vedere la poca considerazione della coinquilina, la 27enne italo-americana ha perso la pazienza: "Torno tra cinque minuti, promesso".

Con tono stizzito Soleil ha invitato le sue compagne d'avventura a continuare le prove, tanto poi avrebbe improvvisato. Successivamente, la diretta interessata ha ammesso di fare i capricci: "Per una volta faccio i capricci, non mi rompete" Infine, Soleil ha dichiarato di non essere disposta a trovare un compromesso con chi vuole fare la "prima donna".

Nervi tesi per l'esibizione

Dopo il botta e risposta con Carmen Russo, Soleil si è sfogata con Biagio D'Anelli e Katia Ricciarelli. La diretta interessata ha precisato che sul palco erano 5 e 5 mentre il palco è più piccolo. Dunque, bastava cambiare la disposizione delle ballerine in modo da entrare tutte nell'inquadratura. Dal momento che nessuno è sembrata voler cambiare la sua posizione per apparire al centro della scena, Sorge ha perso la pazienza.

Nel frattempo, la 27enne non è stata l'unica ad avere problemi con il balletto di Natale. Nelle scorse ore, anche un'altra concorrente ha perso la pazienza. Valeria Marini ha chiesto di essere inserita al centro, poiché in seconda fila non si sente a suo agio. Come spiegato dalla showgirl, è come se facesse qualcosa contro volontà. Inoltre, stare lontano dal palco potrebbe mandarla in ansia durante l'esibizione. Dunque, se Carmen non deciderà di cambiarle la posizione, Valeria Marini è disposta a non partecipare al balletto di Natale: "Ragazze io non sono abituata, mi tolgo da questo numero". Infine, la showgirl ha chiesto di essere compresa.