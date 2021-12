Sta per terminare momentaneamente la messa in onda di due programmi amatissimi dal pubblico: Amici e Uomini e donne, infatti, faranno compagnia ai telespettatori fino al 22 dicembre, per poi dare appuntamento al 2022 con nuove avvincenti puntate. I daytime del talent e del dating-show, dunque, riprenderanno la seconda settimana di gennaio, e dovrebbero riguardare rispettivamente ciò che è accaduto durante le festività in casetta e la scelta di Roberta Giusti (registrata nei giorni scorsi).

Maria De Filippi saluta il pubblico di Amici e U&D

Stanno per cominciare le vacanze di Natale per due trasmissioni Mediaset amatissime: Uomini e Donne e Amici andranno in onda fino a mercoledì 22 dicembre, giorno in cui saranno mostrati al pubblico gli ultimi daytime del 2021 di entrambi i format.

Tra due giorni, dunque, Maria De Filippi saluterà i telespettatori e darà appuntamento all'anno nuovo, più precisamente a domenica 9 gennaio per Amici 21, mentre Uomini e donne lunedì 10 gennaio.

I fan dei ragazzi della scuola più famosa d'Italia e quelli di dame, cavalieri e tronisti, dovranno fare a meno dei loro beniamini per circa tre settimane, ovvero più o meno da Natale all'Epifania.

Il primo lunedì dopo la Befana, ricomincerà la regolare programmazione della maggior parte degli show della rete del Biscione, compresi Amici e U&D (queste puntate, comunque, saranno registrate con parecchio anticipo rispetto alla messa in onda in televisione).

Gli ultimi colpi di scena prima della pausa di Amici e U&D

La pausa di Amici 21 inizierà mercoledì 22 dicembre, ma le puntate della domenica pomeriggio si sono già concluse: giorno 19, infatti, è andato in onda l'ultimo speciale del 2021, quello in cui non c'è stata nessuna eliminazione.

I ragazzi della scuola, dunque, sono riusciti a rimanere in gioco almeno per altre tre settimane (compresa Cosmary che ha la maglia sospesa da tempo), il tempo necessario per poter festeggiare il Natale e il Capodanno nella casetta che li ospita da quando quest'edizione è cominciata.

Per quanto riguarda Uomini e Donne, lunedì 20 dicembre è stata trasmessa la terzultima puntata di quest'anno, quella in cui Roberta ha lasciato intendere che non manca tantissimo alla sua scelta tra Luca e Samuele. Visto che sono stati registrati altri appuntamenti di recente, si sa già come è andato a finire il percorso di Giusti e chi è un nuovo tronista (lei ha preferito Samuele e Luca è stato promosso da corteggiatore a protagonista del Trono Classico insieme a Matteo Ranieri).

Il ritorno di Amici e U&D dopo lo stop

Assodato il fatto che sia Amici che Uomini e Donne andranno in onda fino al 22 dicembre, ora non resta che svelare la data in cui entrambi i programmi riprenderanno a far compagnia al pubblico a casa.

Il talent e il dating-show, dunque, torneranno ad occupare la fascia del primo pomeriggio di Canale 5 a partire dalla seconda settimana di gennaio 2022: precisamente lunedì 10 gennaio per Uomini e donne e domenica 9 il primo speciale della scuola di Amici 21 (ancora non si conosce la data della registrazione della prima puntata dell'anno condotta da Maria De Filippi, quindi non un daytime).

Per tre settimane, non si avranno notizie su ciò che accadrà nella casetta di Amici o negli studi del Trono Over, anche se le registrazioni di U&D andranno avanti anche durante le feste, quindi le anticipazioni saranno a disposizione dei più curiosi.

La seconda parte di stagione della trasmissione che permette a giovani e non di trovare l'anima gemella, si aprirà con la scelta di Roberta Giusti tra Luca Salatino e Samuele Carniani.