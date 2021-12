Alessandro Basciano è uno dei nuovi concorrenti del GFVip insieme a Federica Calemme e Eva Grimaldi. L'ex volto di Uomini e Donne e Temptation Island, nel video di presentazione ha ammesso di essere incuriosito da Sophie Codegoni e Soleil Sorge. Mentre la prima è già impegnata in una cosa conoscenza con Gianmaria, la seconda è reduce dell'amicizia speciale con Alex Belli.

Alessandro e Soleil vicini

Al momento di andare a dormire, Basciano ha deciso di dormire nella stanza con Soleil e Davide. Inoltre, il diretto interessato ha scelto di condividere lo stesso letto con l'influencer italo-americana.

Durante la notte, il nuovo arrivato ha cercato un contatto fisico con Soleil.

Il giorno seguente, i due "vipponi" hanno commentato con Giacomo Urtis la "prima notte". In particolare, la 27enne italo-americana ha chiesto se fosse un sogno o realtà: "Eravamo davvero avvinghiati?".

La gieffina ha confidato di non essersi resa conto se si trattasse della realtà, in quanto stava sognando di essere abbracciata a un'altra persona che non era Basciano. A quel punto Alessandro stizzito ha replicato: "Non è bellissimo se mi dici che nel sogno non ero io". Poi, il gieffino ha fatto notare alla coinquilina che il giorno seguente l'ha abbracciato nonostante fosse sveglia: "Mi hai abbracciato, è stato piacevole".

Infine, Alessandro Basciano ha ammesso: "Se una persona mi piace, vorrei buttarmi". Parlando con Giacomo, il nuovo coinquilino ha chiesto al chirurgo plastico se è meglio aspettare o partire subito in quarta.

Sorge sul nuovo coinquilino: 'Momento imbarazzante'

Soleil Sorge, appena Basciano si è allontanato, ha commentato con Giacomo cosa pensa.

La diretta interessata non ha nascosto di essere attratta dal fascino del nuovo gieffino: "Mi ha colpito ovvio". Tuttavia, la 27enne ha riferito di non essere pronta a immergersi in una nuova amicizia speciale: "Mentalmente sto ancora pensando a fuori".

Con tono ironico, l'influencer italo-americana ha fatto sapere a Urtis che il GFVip la sta mettendo alla prova.

In un secondo momento, Soleil ha commentato il primo risveglio al fianco di Alessandro con Sophie. Sorge ha fatto sapere di avere sentito sul suo corpo il respiro del coinquilino: "Mi sveglio, lo tocco e sento il suo petto". Come spiegato dalla gieffina, i due "vipponi" erano talmente vicini che hanno intrecciato corpo e gambe. Ma non solo, Basciano ha fatto un massaggio a Soleil appena sveglia. A tal proposito la diretta interessata ha chiosato: "Sentivo il suo respiro giuro, un momento un po' imbarazzante". Prima di concludere il suo discorso, la 27enne ha fatto sapere che neanche con Alex Belli ha raggiunto una vicinanza del genere.