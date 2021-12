I colpi di scena all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6 non mancano mai e, in queste ultime ore, a tenere banco sono state le vicende di Alex Belli e sua moglie Delia Duran. I due sono stati al centro delle dinamiche dell'ultima puntata serale del reality show condotto da Alfonso Signorini, dopo che l'attore ha avuto modo di vedere le foto della moglie in compagnia di un altro uomo. Una situazione che ha lasciato perplessa Soleil, la quale al termine della diretta, ha preso le distanze sia da Alex che da sua moglie.

Alex scopre il tradimento di Delia nella casa del GF Vip e si dissocia

Nel dettaglio, durante l'ultima puntata serale del GF Vip del 10 dicembre, Alex Belli è stato messo di fronte ad una amara verità.

Signorini ha messo al corrente Alex di quello che sta accadendo fuori dalla casa e in particolar modo degli scatti in cui compariva Delia mentre baciava un altro uomo misterioso, col quale ha trascorso la serata.

Scatti che, tuttavia, non hanno scomposto più di tanto Alex: l'attore si è scagliato duramente contro sua moglie, sottolineando che sarebbe una finta paparazzata.

Secondo Alex, infatti, sua moglie Delia avrebbe inscenato questa situazione per farlo ingelosire, motivo per il quale ha voluto dissociarsi da tutta questa situazione che sta prendendo piede sui giornali, fuori dalla casa più spiata d'Italia.

Soleil prende le distanze da Alex e Delia dopo le ultime vicende al GF Vip

Anche dopo la puntata serale del GF Vip in onda su Canale 5, Alex ha preso le distanze da Delia ed ha provato a cercare il supporto di Soleil.

Peccato, però, che la reazione dell'ex protagonista di Uomini e donne non sia stata delle migliori. Soleil, infatti, questa volta ha preso le distanze sia da Alex Belli che da sua moglie.

"Non ha senso questa roba, rovina lei e rovina te. E io non voglio minimamente entrare in un triangolo", ha ammesso Soleil Sorge che sembra essere stanca di questa situazione che continua ad essere al centro delle dinamiche delle puntate serali del GF Vip.

'Una situazione disgustosa', sbotta Soleil Sorge contro Alex e sua moglie Delia Duran

"Una situazione così disgustosa, io non voglio sporcarmi con una scena del genere. Senza offesa, ma è il tuo matrimonio", ha sentenziato Soleil che questa volta è stata molto dura nella sua presa di posizione contro l'attore e sua moglie.

Insomma a nulla sono servite le parole di Alex che ha cercato in tutti i modi di far capire a Soleil di essere "vittima" di questa situazione, dato che sua moglie starebbe organizzando queste finte paparazzate fuori dal Grande Fratello Vip e lui, ovviamente, non può fare nulla per evitare tutto questo.