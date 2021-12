Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore. La soap opera va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 su Rai 1 ed è pronta a sorprendere con nuove puntate ricche di novità.

In particolare, le anticipazioni relative alla puntata del 21 dicembre rivelano che Vittorio ha un'idea per il Natale al Paradiso: organizzare una riffa a scopo benefico. L'intuizione del direttore arriva a seguito della conversazione fatta con Stefania a proposito dell'intervista con l'attrice famosa e il programma di beneficienza viene accolto positivamente anche dai Guarnieri, pronti ad elargire un dono importante per l'occasione.

Nel frattempo, Ezio ha preso la sua decisione: vuole convolare a nozze con Veronica, ma per farlo dovrà ottenere da Gloria il certificato di morte per risultare ufficialmente vedovo e poter fare la proposta alla signora Zanatta.

Anticipazioni puntata 21 dicembre Il Paradiso delle Signore: Vittorio ha un'intuizione per le festività di Natale

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore relative all'episodio del 21 dicembre puntano gli occhi su Vittorio: il direttore del Paradiso ha avuto una conversazione con Stefania sull'intervista fatta all'attrice. Mentre ascoltava le parole della nuova giornalista della redazione del magazzino, Conti ha avuto un'illuminazione su come sfruttare al meglio il periodo di Natale: il direttore decide che una riffa di beneficienza potrebbe garantire una certa visibilità al Paradiso.

L'idea consiste nell'organizzare una lotteria in cui i premi non saranno in denaro, bensì in oggetti di valore. L'evento viene accolto positivamente da Umberto e Adelaide i quali decidono di non tirarsi indietro e partecipare con un ricco dono.

Armando e Agnese vogliono trascorrere il Natale insieme

Ulteriori anticipazioni de Il Paradiso delle Signore vedono Armando e Agnese in procinto di passare le feste natalizie insieme.

Una decisione che tuttavia potrebbe causare dei conflitti all'interno della famiglia Amato. Per evitare problemi e discussioni, la coppia decide di discuterne prima con Tina e Salvatore, in modo da non rischiare delle difficili tensioni che potrebbero mettere nuovamente a repentaglio l'umore generale.

Nel frattempo, Ezio ha deciso di fare il grande passo con Veronica: l'uomo è pronto a sposarsi, ma per poterlo fare dovrà prima confrontarsi con Gloria per porre fine al matrimonio precedente.

Ezio dovrà collaborare con la sua ex moglie affinché quest'ultima gli consegni il certificato di morte, in modo che l'uomo possa risultare ufficialmente vedovo e poter fare la proposta a Veronica.

Nino, intanto, sta prendendo seriamente in considerazione la possibilità di lasciare il seminario, mentre Irene vuole organizzare una cena a casa sua nel giorno della Vigilia di Natale.