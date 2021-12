Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne e le nuove puntate che presto andranno in onda su Canale 5, si preannunciano dense di colpi di scena. Entro il mese di dicembre, infatti, sarà trasmessa la fatidica registrazione dedicata alla scelta di Andrea Nicole, la prima tronista transessuale che quest'anno ha debuttato nel programma dei sentimenti di Maria De Filippi. Un percorso che non si è concluso proprio nel migliore dei modi, dato che Nicole ha nascosto alla redazione di aver avuto un incontro segreto e "ravvicinato" con il corteggiatore Ciprian.

Retroscena Uomini e donne, Andrea Nicole sceglie tra le polemiche

Nel dettaglio, stando ai retroscena legati alle nuove puntate di Uomini e donne previste per dicembre e incentrate in primis sul percorso di Andrea Nicole, per la tronista arriverà il momento di congedarsi dalla trasmissione anche se il suo sarà un addio a dir poco polemico e ricco di tensione.

Il motivo? Nicole entrerà in studio assieme al corteggiatore Ciprian e racconterà alla redazione e a tutti i presenti in studio, di aver scelto in "gran segreto", dato che i due si sono incontrati di nascosto, a casa della tronista.

Andrea Nicole e Ciprian hanno trascorso una notte insieme, la quale è bastata per far schiarire le idee alla tronista, al punto da farle rendere conto che è lui quello giusto col quale pensare ad un futuro insieme lontani dai riflettori mediatici.

Gianni Sperti sbotta e insulta Andrea Nicole a U&D

Peccato, però, che Nicole non abbia messo al corrente la redazione di Uomini e donne in "tempo reale". La tronista, infatti, si è concessa la sua notte d'amore con Ciprian, dopo che lui l'ha raggiunta a casa, e non ha informato gli autori del programma di Maria De Filippi su quello che stava accadendo.

Da qui è scoppiata la rabbia di Gianni Sperti che in studio si è scagliato duramente contro la tronista.

Stando ai retroscena emersi sulla registrazione di Uomini e donne, l'opinionista è stato molto duro nei confronti della ragazza, al punto da accusarla di essere stata disonesta nei confronti della redazione e di tutte le persone che hanno creduto in lei in questi mesi.

Andrea Nicole è stata insultata e attaccata da Gianni, che successivamente si è scagliato anche contro lo stesso Ciprian, che come lei non ha avvertito la redazione su quello che stava accadendo.

De Filippi delusa dalle bugie di Nicole: retroscena Uomini e donne nuove puntate

L'uscita di scena di Nicole, quindi, non è avvenuta affatto nel migliore dei modi, dato che la tronista non ha potuto fare a meno di trattenere le lacrime.

Un addio decisamente anomalo, che ha portato anche la padrona di casa Maria De Filippi a sbottare.

La conduttrice di Uomini e donne, infatti, non ha potuto non sottolineare il fatto che ci sia rimasta male, perché Nicole avrebbe potuto tranquillamente fare tutto alla luce del sole piuttosto che ingannare la redazione, tenendola all'oscuro di quello che stava accadendo con Ciprian.