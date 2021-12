I due concorrenti più discussi della casa del Grande Fratello Vip, Soleil Sorge e Alex Belli hanno avuto uno duro scontro, solo 48 ore dopo aver ammesso di nutrire sentimenti reciproci. La modella ha accusato il suo compagno d'avventura di mancanza di rispetto per agli altri, a causa della sua mania di protagonismo. Mentre, il marito di Delia Duran ha accusato la sua "amica speciale" di vedere solo gli errori degli altri e non i suoi.

Soleil: 'Solo tu vuoi parlare, non hai rispetto per gli altri'

Una prova del Grande Fratello ha causato un grande lite tra Alex e Soleil, che solo due giorni fa hanno aperto il cuore e hanno ammesso di essere attratti l'uno dall'altro.

Quando si pensava che le cose sarebbero andate avanti, l'attore di Centovetrine ha messo un freno a sé stesso ma anche a Soleil, dicendo che non può perdere la sua vita stupenda e sua moglie che ha fuori. Una dichiarazione che ha suscitato molta rabbia in Soleil, iniziando a fare notare i difetti dell'attore. Nello specifico, per via di una prova, il Grande fratello ha scelto Alex come moderatore, ma alla ex corteggiatrice di Uomini e Donne non è piaciuto per niente il modo in cui stava interpretando. A quel punto Sorge si è alzata ed è andata in camera da letto, e subito dopo l'ha raggiunta anche l'attore. I due coinquilini hanno iniziato a litigare fortemente, accusandosi a vicenda di protagonismo e di mancanza di rispetto verso gli altri.

"Tu non vedi mai le tue mancanze - ha detto il 40enne alla gieffina - tu sei sempre quella che hai ragione, solo tu sei quella giusta". Mentre Soleil gli ha risposto: "Non lasci spazio a nessuno per parlare, hai una mania di protagonismo stancante". Quando l'attore ha lasciato la stanza Soleil lo ha chiamato: fake (finto).

Soliel si sfoga con Manila

Dopo il confronto tra i due coinquilini, l'ex miss Italia, Manila Nazzaro è andata da Soleil per capire cosa fosse successo. Sorge ha spiegato che gli atteggiamenti di protagonismo di Alex non riesce più a sopportarli.

"Ho sentito la sua voce in ogni singola cosa - ha detto la 27enne e poi ha aggiunto - mancanza di rispetto per le persone, mi sembra totalmente fuori luogo".

Inoltre, secondo la modella, Alex non era neanche capace di fare il conduttore.

Soleil: 'Va a parlare in quel modo a sua moglie'

Durante lo sfogo, Manila ha detto a Soleil che l'attore da sempre tende ad essere protagonista e le ha chiesto come mai adesso non lo sopporta più. Sorge ha risposto: "Non ho mai sopportata questa cosa mi irrita quando deve raccontare tutto solo lui". Poi l'ex corteggiatrice ha proseguito: "Mi butta addosso le sue frustrazioni, ma come si permette".

"Se ne va a parlare a sua moglie in quel modo" - ha chiosato Soleil.