L'appuntamento con Un posto al sole è confermato nella settimana che va dal 6 al 10 dicembre 2021 in prima visione assoluta. Gli spoiler delle nuove puntate che presto saranno trasmesse su Rai 3, rivelano che Fabrizio vedrà finalmente la luce in fondo al tunnel dopo la crisi che lo ha travolto negli ultimi mesi. L'uomo chiederà aiuto a Marina per far sì che i suoi affari tornino a splendere e la metterà così nella posizione di dover fare una scelta tra lui e Roberto Ferri.

Marina messa in crisi da Fabrizio: anticipazioni Un posto al sole 6-10 dicembre

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole fino al prossimo 10 dicembre 2021, rivelano che il nuovo formato di pasta dell'azienda Rosato, ha ottenuto un buon successo e nella mente dell'imprenditore si apriranno nuovi orizzonti,

Fabrizio, infatti, ha intenzione di aprire un franchising per vendere il suo prodotto, magari con l'aiuto di Marina: le doti imprenditoriali della donna garantirebbero il successo.

Tuttavia, nel momento in cui Fabrizio metterà Marina al corrente di questa idea, la donna non apparirà super entusiasta. Marina, infatti, si chiederà come potrebbe fare a seguire in contemporanea sia gli affari dei Cantieri sia quelli del pastificio.

La scelta di Marina tra Roberto Ferri e Fabrizio

Per la donna sarebbe un impegno un po' troppo gravoso ma non esplicherà apertamente i suoi dubbi a Fabrizio.

Le anticipazioni di Un posto al sole fino al 10 dicembre, rivelano che Marina si ritroverà messa alle strette e soprattutto di fronte ad una scelta difficile da prendere, che la vedrà divisa tra Fabrizio e Roberto.

Quale sarà la scelta finale della Giordano? Di sicuro, Roberto non avrà alcuna intenzione di perderla come socia e non perderà occasione per ribadirle tutta la sua stima professionale a discapito di Lara.

E poi ancora, le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole in programma fino al 10 dicembre 2021 in prima visione assoluta, rivelano che per Vittorio arriverà la resa dei conti finale in merito al suo rapporto con Speranza.

Vittorio vuole liberarsi di Speranza: trame Un posto al sole 6-10 dicembre

La ragazza, infatti, si è innamorata follemente di Vittorio e vuole cercare di fare il possibile per iniziare una storia d'amore.

Peccato, però, che Vittorio non sia dello stesso parere e per questo motivo deciderà di "liberarsi" definitivamente di lei, così da mettere la parola fine a questo corteggiamento.

Per far sì che il suo piano vada in porto, Vittorio deciderà di aiutare Samuel a conquistare Speranza: la ragazza riuscirà a capitolare oppure continuerà a sognare il figlio di Guido? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate previste su Rai 3.