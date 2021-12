L'ingresso al GFVip di Biagio D'Anelli ha dato una scossa a Miriana Trevisan. Tra la showgirl e l'opinionista sembra esserci una grande intesa, ma al momento non è chiaro se i due facciano sul serio o meno. In occasione di una chiacchierata con Giacomo Urtis, Miriana ha confidato di essere innamorata del nuovo coinquilino. Dal canto suo, D'Anelli si è chiesto a che è punto il legame con la 47enne.

Miriana si 'dichiara'

Giovedì 9 dicembre, Biagio, Miriana e Giacomo si sono ritrovati in stanza a parlare. Il duo D'Anelli-Trevisan ha rivelato una conversazione al chirurgo plastico, in cui Biagio ha fatto una domanda esplicita alla coinquilina: "Come tipo potrei piacerti?" L'ex ragazza di Non è la Rai senza pensarci su due volte ha prontamente replicato di essere già innamorata del nuovo coinquilino.

La conversazione ha incuriosito Giacomo che ha voluto vederci chiaro. Biagio con ironia ha chiesto a Urtis se Miriana fosse credibile. A quel punto la stessa Trevisan ha spiegato che all'interno del GFVip tutto è possibile, in quanto si tratta di una bolla parallela alla vita reale: "A me è successo, uno si è innamorato di me".

Biagio: 'A che punto siamo?'

Il discorso tra i due "vipponi" è proseguito sotto lo sguardo attento di Giacomo Urtis. Il medico chirurgo ha chiesto a Miriana se fosse innamorata di Nicola Pisu. La diretta interessata anziché glissare, ha precisato di non avere mai provato sentimenti per il figlio di Patrizia Mirigliani. Tuttavia, la 47enne ha precisato di avere provato solamente attrazione fisica.

Al contrario, Trevisan ha sostenuto che tra lei e D'Anelli c'è una grande intesa non solo fisica ma anche mentale. A quel punto l'opinionista ha provocato la coinquilina: "A che punto siamo?" Miriana con ironia ha replicato: "Ti amo, ma tu mi rifiuti". In un secondo momento la showgirl ha puntualizzato che, per lei, l'amore è una cosa grande.

Dunque, il sentimento provato nei confronti del nuovo gieffino è di grande affetto.

L'opinionista fuori dal reality show è fidanzato

Il feeling tra Biagio D'Anelli e Miriana Trevisan è sotto gli occhi di tutti. Lo stesso Signorini ha commentato con i due "vipponi" se fosse scattata la scintilla dell'amore. A quanto pare, però, Biagio lontano dai riflettori è impegnato con una modella tedesca da qualche anno.

Intervenuta a Mattino 5, anche Arianna David ha dichiarato di essere a conoscenza dell'impegno sentimentale di D'Anelli. Arianna e Biagio sono molto amici, per questo l'opinionista Mediaset ha rilasciato quelle dichiarazioni sull'amico.

A questo punto, non è chiaro se Biagio non intenda andare oltre con Miriana proprio perché fuori dal GFVip è impegnato.