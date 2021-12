È tempo di importanti dichiarazioni d'amore nella casa del Grande Fratello Vip 6 condotto da Alfonso Signorini. Ad affiancarlo le due opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Protagonista dell'inaspettata e sorprendente confessione è stata Miriana Trevisan. La donna, archiviata la turbolenta frequentazione con Nicola Pisu, ha definitivamente voltato pagina e ha rivelato il suo interesse per il nuovo arrivato Biagio D'Anelli. Sembra però che l'ex opinionista del programma Pomeriggio Cinque sia già sentimentalmente impegnato.

Miriana Trevisan ha dichiarato il suo interesse per Biagio D'Anelli

Nelle scorse ore, Miriana Trevisan ha deciso di sbilanciarsi con il nuovo concorrente Biagio D'Anelli. La donna ha dichiarato che nella bolla della casa più spiata d'Italia può succedere che ci si innamori di qualcuno, Nicola d'altronde si era innamorato di lei. L'ex ragazza di Non è la Rai ha poi aggiunto che con il figlio di Patrizia Mirigliani c'era solo un'attrazione fisica, mentre con Biagio c'è un qualcosa di più anche a livello mentale. A queste sue affermazioni, Biagio ha chiesto: "Quindi a che punto siamo?". Miriana Trevisan tra il serio e il faceto ha risposto: "Che ti amo, ma tu mi rifiuti!".

Come riportato da diversi siti di Gossip, il gieffino però sarebbe già impegnato con una ragazza di nome Silvana Curcio.

I due starebbero insieme già da diversi anni.

Il gieffino Biagio D'Anelli è già fidanzato?

Miriana Trevisan ancora non sa che in realtà Biagio D'Anelli è fidanzato da tre anni. La sua fidanzata pare sia un'imprenditrice calabrese, ex Miss che vive e lavora a Stoccarda. Fu Biagio D'Anelli a rivelare nel salotto di Pomeriggio Cinque che il suo cuore era tornato a battere per una donna.

Dunque, pare che Miriana Trevisan sia destinata a ricevere un bel due di picche.

Come reagirà alla notizia che il suo spasimante Biagio è già impegnato? Non resta che aspettare ulteriori sviluppi di questa vicenda sentimentale. Intanto, da quando Nicola Pisu ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip 6 in quanto eliminato dal televoto, pare che la donna abbia trovato un nuovo equilibrio.

Sono infatti diminuiti anche i litigi e gli scontri con gli altri coinquilini. Trevisan ha trovato un punto d'incontro anche con la cantante Katia Ricciarelli. Le due in passato hanno avuto una forte discussione proprio per via della frequentazione con Nicola. L'ex moglie di Pippo Baudo accusava la donna di essere poco chiara e di illudere il ragazzo. Cosa succederà con Biagio? Non resta che aspettare le prossime puntate del Gf Vip per scoprirlo.