Per tanto tempo guardandosi allo specchio Giulia Stabile si è sentita 'sbagliata': quei particolari che la rendono unica, come lo spazio tra i denti o la sua risata, l'hanno fatta sentire a disagio, ma adesso è tutto cambiato. Come raccontato dalla ballerina vincitrice di Amici 20 a Vogue Italia in una intervista, il rapporto con lo specchio si è modificato. Giulia ha capito che la bellezza risiede in ogni piccolo particolare che fa essere ogni persona diversa dall'altra e quindi unica. Si tratta di un percorso iniziato dalla diciannovenne all'interno del talent che le ha regalato la fama e il successo, con la vicinanza di tutto il team del programma di Maria De Filippi e del fidanzato Sangiovanni.

La romana, adesso, è un esempio per i suoi coetanei: con i suoi messaggi di inclusività vuole dare forza a chi sta vivendo un periodo difficile come quelli vissuti da lei in passato.

La ballerina: 'Mi sono sentita sbagliata'

L'intervista di Giulia Stabile per Vogue Italia è iniziata con un riferimento ai suoi punti di forza e di debolezza che paradossalmente coincidono. Per la ballerina, gli affetti più cari vengono prima di tutto: se qualcuno ferisce qualcuno a cui lei vuole bene, lei soffre più che se venisse toccata lei in prima persona. La danzatrice sta dimostrando una grande maturità, superando i pregiudizi che in passato la tenevano prigioniera. 'Per lungo tempo mi sono sentita sbagliata', ha affermato la diciannovenne che vedeva solo i suoi difetti.

'Ora ho imparato che la bellezza sta proprio in quei dettagli', ha proseguito la ragazza che non è più schiava del trucco che prima usava quasi come una maschera per nascondersi.

Giulia ha precisato che i canoni estetici che in Italia governano il mondo della danza le danno fastidio, ma si augura che le cose possano presto cambiare.

'Nella danza come nella vita, nessuno è perfetto', ha proseguito la romana che ha rivelato di avere in mente un progetto che si muove in questa direzione. Insomma, Stabile vorrebbe che tutti fossero liberi di realizzare le proprie passioni. La professionista di Amici 21 ha messo in pratica il consiglio per lei più importante per non deludere chi le ha dato fiducia: 'Sii te stessa'.

I sogni di Giulia: 'Mi piacerebbe studiare danza a Los Angeles'

Non è più un segreto che Giulia nel suo passato abbia avuto a che fare con i bulli, ma adesso è tutta acqua passata: il problema è stato superato parlandone e non tenendosi tutto dentro: così ha capito che non era colpa sua se veniva presa di mira. E questa sua capacità di superare il problema l'ha portata a realizzare i suoi sogni. 'Sto facendo il lavoro che ho sempre sognato', ha detto la romana che ha comunque ancora tanti progetti da realizzare. 'Mi piacerebbe studiare danza a Los Angeles, e un giorno lo farò', ha confidato Stabile a Vogue aggiungendo di avere il desiderio di ballare in un videoclip della cantante Rosalia.

'Devo dire grazie a tutto il clan di Amici, a Maria De Filippi, ovviamente a Sangio e a tutte le persone che mi dimostrano affetto', ha chiuso l'intervista Giulia che resta piantata con i piedi per terra. La ballerina non si aspettava tanto amore da parte del pubblico ma a quanto pare i suoi messaggi hanno lasciato il segno.