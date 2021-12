Osservando il profilo Instagram di Giulia Stabile è evidente che la danza è la parte più importante della vita della vincitrice di Amici 20: ogni suo post fa riferimento alla sua arte. Ciò che non è per nulla scontato, però, è il modo in cui la romana diciannovenne riesca a mandare attraverso il ballo messaggi positivi e di inclusività che mirano ad abbattere ogni tipo di pregiudizio. Non solo: Giulia, che in passato ha attraversato il tunnel del bullismo, sta provando a mettere la sua brutta esperienza a servizio dei suoi follower, spingendo ognuno ad accettarsi per ciò che è, senza stereotiparsi ad un'idea di bellezza che il mondo esterno impone.

I messaggi di inclusività della ballerina

"Dentro ognuno di noi c’è una luce e se gli altri non riescono a vederla non significa che ci sia qualcosa di sbagliato in noi'', ha scritto Giulia a commento del suo ultimo post che riporta la coreografia ballata dalla romana durante la puntata di Amici 21 di domenica 12 dicembre sulle note di 'Scars To Your Beautiful'. Anche in questo caso, la ballerina ha colto l'occasione per incoraggiare i suoi numerosi follower, più di 1.6 milioni, ad accettarsi e prendere consapevolezza della propria forza interiore. Questo è ciò che è accaduto anche a lei in prima persona che durante il percorso nel talent di Maria De Filippi, anche grazie all'aiuto del fidanzato Sangiovanni, ha capito che non poteva lasciarsi influenzare dalla cattiveria dei bulli che l'avevano presa di mira durante gli anni della scuola media.

''Non c’è cosa più errata che cambiare per gli altri, dovremmo solo puntare a migliorare noi stessi ma per noi stessi'', ha poi proseguito Giulia che ha posto l'accento sulla necessità di accettarsi, con debolezze e punti di forza, per diventare giorno dopo giorno persone migliori. Insomma, Stabile sta dimostrando di essere molto maturata, non solo dal punto di vista artistico ma anche da quello personale.

La diciannovenne ha più volte affermato di aver affrontato le sue insicurezze e si sta imponendo come esempio della Generazione Z per il modo in cui ha imparato a gestire le critiche.

Giulia fa incetta di like sui social

Impegnata nel suo nuovo ruolo di professionista ad Amici 21, Giulia è seguitissima sui social per cui i suoi messaggi non passano mai inosservati.

Infatti, il suo post ha riscosso molto successo e oltre a fare incetta di like e commenti di sostegno, è stato ripostato da moltissime pagine Instagram. A sua volta, Stabile in segno di gratitudine ha mostrato nelle sue Instagram Story alcuni dei messaggi ricevuti e più pregni di significato. Non è mancato neanche il like di Sangiovanni, che può sempre contare sul sostegno della sua fidanzata,

Giulia, infatti, ha voluto iniziare a sostenere il percorso di Sangio a Sanremo, iniziato con la presentazione del titolo del brano che porterà sul palco dell'Ariston, ossia 'Farfalle'. Di certo la coppia avrà modo di passare qualche giorno di vacanza insieme, visto il Natale alle porte: entrambi sono l'uno per l'altro un punto di riferimento molto importante.