Per Giulia Stabile la vincita ad Amici 20 prima e l'aver fatto breccia nel cuore Maria De Filippi hanno rappresentato una sorta rivincita, dopo i momenti difficili vissuti, dovuti agli atti di bullismo subiti a scuola. Intervistata dal magazine Fab! la giovane danzatrice ha raccontato come sta vivendo questo momento di cambiamento della sua vita, sottolineando il grande insegnamento dei suoi genitori, che le hanno trasmesso il rispetto di tutti indistintamente. Raccontando il suo cambiamento interiore non poteva non essere menzionato il suo "principe rosa" Sangiovanni.

Con il cantante Giulia ha provato le magiche sensazioni del primo amore e a oggi anche grazie a lui si sente più forte di fronte alla cattiveria gratuita.

La ballerina: 'Andare a scuola era un incubo'

Ha i piedi ben piantati a terra Giulia, che dopo la sua vittoria ad Amici (la prima donna nella storia nella categoria ballo) vorrebbe usare il montepremi per acquistare una casa tutta sua. A oggi è consapevole di ciò che ha costruito professionalmente parlando, nonostante non abbia mai avuto delle doti fisiche spiccate. "Sono nata con una grandissima passione e un'infinita voglia di imparare", ha detto la ragazza, che si faceva forte delle sue lezioni di danza al pomeriggio per superare la cattiveria e l'indifferenza dei bulli a scuola.

Giulia ha iniziato il suo percorso ad Amici con tante insicurezze: ogni volta che faceva lezione in sala pensava fosse l'ultima. Di certo le sue paure sono state retaggio di ciò che viveva a scuola: "La mattina andare a scuola era diventato un incubo. Non avessi avuto la danza, non so cosa sarebbe accaduto", ha dichiarato la ballerina che spesso ha raccontato il difficile momento vissuto alle medie a causa del bullismo.

Giulia e l'incontro con il suo 'principe rosa'

"Non cerco più di piacere agli altri", ha aggiunto Giulia chiarendo che oggi le cose sono molte cambiate, perché non si nasconde più e si vede allo specchio per quella che è. La ballerina ha voluto dare il merito del suo modo di essere ai genitori, che le hanno insegnato il modo con cui accogliere tutti: "Ho la fortuna di avere due genitori che mi hanno insegnato ad 'abbracciare' tutti, senza distinzione".

Giulia ha imparato a non rispondere agli insulti sui social e a bloccare se necessario quando i commenti diventano troppo pesanti.

L'incontro con Sangiovanni per lei è stato fondamentale: "Al nostro primo bacio sentivo il corpo letteralmente sollevato da terra", ha detto la ballerina che ha ricordato di aver subito raccontato alla sua migliore amica quanto appena accaduto con la voce tremante attraverso un vocale. Se con il fidanzato il futuro si prospetta roseo, è certo che anche la danza accompagnerà la vita di Giulia.