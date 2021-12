Prosegue l'appuntamento con il Grande Fratello Vip 6 e, in vista delle prossime puntate di questa edizione che proseguirà fino a marzo 2022, sono in arrivo dei nuovi concorrenti pronti a mettersi in gioco nella casa di Cinecittà. Il primo è stato svelato da Alfonso Signorini in diretta tv: trattasi di Kabir Bedi ma non sarà l'unico a mettersi in gioco, dato che le porte della casa di Cinecittà si apriranno anche per Delia Duran, moglie di Alex Belli.

Previsti nuovi concorrenti nella casa del Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, durante l'ultima puntata serale del GF Vip in onda su Canale 5, il padrone di casa Alfonso Signorini si è collegato in diretta con Kabir Bedi.

Il celebre e popolare attore si trova in quarantena per poter affrontare al meglio la sua nuova esperienza nella casa di Cinecittà, a partire da lunedì 3 gennaio 2022.

Una presenza che, sicuramente, non passerà inosservata data la sfavillante carriera che Kabir ha costruito nel corso degli anni, in primis per essere stato il Sandokan dell'omonima fiction televisiva.

Retroscena GF Vip 6: arriva la moglie di Alex Belli

Ma non è finita qui, perché a svelare dei retroscena sui nuovi concorrenti di questo Grande Fratello Vip 6, ci ha pensato anche il web, il quale ha fatto sapere che il prossimo lunedì 3 gennaio, ci sarà anche l'arrivo in casa di una nuova inquilina, ben nota al pubblico.

Trattasi di Delia Duran, moglie di Alex Belli, la quale si metterà in gioco come concorrente a tutti gli effetti di questa fortunata sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Anche in questo caso, sarà una di quelle presenze che non passerà inosservata, dato che in passato alcuni concorrenti non sono stati affatto teneri nel commentare le vicende della coppia Alex-Delia. Come reagirà Soleil Sorge di fronte a questo nuovo ingresso in casa?

In attesa di vedere all'opera i due nuovi concorrenti di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip, in vista della puntata del 3 gennaio 2022, ci saranno delle novità legate anche al parterre di opinionisti.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Sonia Bruganelli assente per una puntata del GF Vip: chi la sostituirà

Sonia Bruganelli, infatti, non sarà presente in studio: la moglie di Paolo Bonolis si assenterà per una settimana per poter trascorrere il Capodanno a Dubai insieme alla sua famiglia.

Di conseguenza, però, la sua poltrona non resterà vuota. In queste ore, infatti è stato svelato che Alfonso Signorini e la produzione del reality show Mediaset hanno individuato la persona che prenderà il posto di Sonia nella prossima puntata serale del GF Vip.

Trattasi della showgirl e conduttrice Laura Freddi, presente nel cast della prima edizione del reality show e in passato protagonista anche di una storia d'amore con Paolo Bonolis.