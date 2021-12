L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 continuerà ad essere in programma per tutta la stagione televisiva 2022 in prima visione assoluta su Rai 1. Le anticipazioni di queste nuove puntate della fortunata soap opera del pomeriggio, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Vittorio Conti, il quale si ritroverà a dover prendere in mano le redini della sua vita sentimentale, dopo il cocente addio di Marta. Per lui ci sarà finalmente il momento della svolta, dato che tornerà a credere di nuovo nell'amore, dopo un periodo di buio totale.

Vittorio volta pagina dopo l'addio di Marta: anticipazioni Il Paradiso 6 del 2022

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 di questo 2022, rivelano che per Vittorio arriverà il momento di mettere un po' da parte il suo lavoro, per potersi dedicare anche all'amore, che ha un po' trascurato nel corso dell'ultimo periodo.

Per Conti, infatti, non è stato per niente facile riuscire a superare la drastica fine della sua relazione con Marta Guarnieri.

Fino all'ultimo momento, Vittorio ha cercato di convincere la sua amata moglie a non lasciarlo da solo e a riprendere in mano le redini del loro rapporto, malgrado le sbandate che avevano vissuto entrambi.

Un nuovo amore per Vittorio Conti ne Il Paradiso delle signore 6

Alla fine, però, Marta ha scelto di andare avanti per la sua strada: la donna ha ritenuto opportuno "staccare la spina" di questo matrimonio con Vittorio e di trasferirsi a New York, dove ha intrapreso un nuovo progetto professionale.

Insomma un addio a tutti gli effetti quello tra Marta e Vittorio, dato che nel corso di queste prime puntate de Il Paradiso delle signore 6 trasmesse su Rai 1, i due non si sono più scritti ne tantomeno sentiti.

Ma cosa succederà a questo punto durante i nuovi episodi della soap opera previsti per il 2022 in tv?

Le anticipazioni della sesta stagione rivelano che ci sarà una nuova donna che sarà in grado di scombussolare i sentimenti di Vittorio e che lo porterà a credere di nuovo in questo sentimento puro e autentico.

Beatrice conquisterà Vittorio? Anticipazioni Il Paradiso 6 del 2022

Chi sarà la fortunata che riuscirà a far breccia nel cuore del proprietario del grande magazzino? Al momento Conti continua ad essere vicino a Tina Amato, anche se l'attrice Neva Leoni, ha svelato che il suo personaggio non è ancora pronto per una nuova relazione.

Occhi puntati anche su Beatrice, la cognata di Vittorio, con la quale già in passato c'è stato un flirt e dei momenti di grande tenerezza.

I due si sono ritrovati a trascorrere il periodo delle feste natalizie insieme e non si esclude che questa vicinanza possa riaccendere dei sentimenti che ormai entrambi credevano fossero sopiti.

Come si evolverà a questo punto la situazione?

Vittorio si lascerà andare con Beatrice e riprenderà così in mano le redini del loro rapporto, oppure Tina tornerà all'attacco con il proprietario del Paradiso, che le è stato molto vicino in questo periodo molto complicato? Lo scopriremo a partire dai prossimi episodi previsti dal 3 gennaio in poi su Rai 1.