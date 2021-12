La casa del Grande Fratello Vip continuerà a popolarsi: dopo Capodanno, infatti, Alfonso Signorini presenterà altri nuovi concorrenti, personaggi famosi pronti a mettersi in gioco nella sesta edizione. Stando a quello che ha dichiarato Gabriele Parpiglia a Casa Chi, a varcare la soglia della porta rossa tra qualche settimana saranno: Kabir Bedi, alcuni ex vipponi e probabilmente Delia Duran, la moglie del chiacchieratissimo Alex Belli.

Provini in corso per il Grande Fratello Vip 6

Con Barù e Nathaly Caldonazzo non sono affatto terminati gli ingressi nella casa più spiata d'Italia.

I giornalisti fanno sapere che sono ancora in corso i casting per i futuri concorrenti del Grande Fratello Vip, quelli che inizieranno l'avventura a partire da gennaio.

Gabriele Parpiglia ha regalato qualche anticipazione a riguardo, partendo da un personaggio famoso la cui partecipazione sarebbe già certa: "Ufficializziamo l'ingresso di Kabir Bedi. Lui sostituisce Aldo Montano perché è un leader che può abbracciare tutto il gruppo".

L'autore tv ha fatto sapere che l'attore ha sostenuto un provino apprezzatissimo dagli addetti ai lavori, che non vedono l'ora di inserirlo nelle dinamiche del reality e scoprire che effetto farà la sua forte personalità sugli altri vipponi.

Sempre a Casa Chi, l'uomo ha spoilerato che anche durante le feste andranno avanti le selezioni degli inquilini che varcheranno la porta rossa di Cinecittà a breve, ovvero all'inizio del 2022.

Ipotesi spiazzante sul futuro del Grande Fratello Vip

"Gli ingressi di gennaio non sono finiti qui. Non è escluso il ritorno di persone che hanno fatto il GF in passato", ha fatto sapere Parpiglia in una recente puntata di Casa Chi.

Lo spoiler più interessante, però, il giornalista l'ha dato quando ha fatto il nome di una donna che è stato protagonista assoluta della sesta edizione del reality anche da fuori le mura di Cinecittà.

"Alex Belli ha detto che sta per iniziare una seconda stagione del programma. Cosa intendeva? Magari voleva dirci che potrebbe esserci un sequel della sua storia", ha raccontato Gabriele nei giorni scorsi.

L'autore, inoltre, ha spiazzato i fan del Grande Fratello Vip quando ha aggiunto: "Potrebbe arrivare Delia Duran all'interno della casa".

La moglie dell'attore che è stato squalificato dal gioco circa due settimane fa, sarebbe tra i candidati al ruolo di nuova concorrente per portare avanti la "telenovela" che da mesi appassiona milioni di spettatori.

Intrighi e amicizie in bilico al Grande Fratello Vip

Nell'attesa che nuovi concorrenti inizino a giocare, i fan del GF Vip sono tutti concentrati su quello che sta accadendo tra le mura di Cinecittà negli ultimi giorni.

Gli ingressi nella casa di Alessandro, Federica, Barù ed Eva, hanno sicuramente creato scompiglio nel gruppo.

Gianmaria ha lasciato Sophie dopo tre mesi di tira e molla e lei si è subito consolata tra le braccia di Basciano. Quest'ultimo si è detto interessato anche a Soleil e a Jessica, che ha pianto sapendo che l'amica Codegoni si sta facendo corteggiare dal ragazzo che le piace.

Grimaldi, invece, ha già discusso con alcune compagne d'avventura per le pulizie e per la cucina: Valeria e Katia Ricciarelli si sono esposte per spiegare come funzionano le cose, ma l'attrice non intende farsi mettere i piedi in testa.

Anche la bella Calemme ha protestato per l'atteggiamento a suo dire poco accogliente che Manila ha con lei da quando è entrata. La modella si sente costantemente giudicata da Nazzaro, che la rimprovera per come fa le cose: "Mi sta rompendo, non so se ce la faccio a restare qui dentro".