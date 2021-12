L'attrazione fisica sembra non bastare ad Alessandro per legarsi a qualcuno nella casa del Grande Fratello Vip. Confidandosi con Manila, il ragazzo ha frenato gli entusiasmi di chi lo vedeva già fidanzato con Sophie: Basciano ha chiarito che deve ancora capire e valutare tante cose sulla giovane, soprattutto se i loro caratteri possono essere compatibili sia dentro che fuori il contesto televisivo.

Le precisazioni del protagonista del Grande Fratello Vip

Ad un paio di settimane di distanza dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, Alessandro ha tirato fuori il carattere.

Chi pensava che il giovane non vedesse l'ora di mettere su una storia d'amore con qualche vippona, si sarà ricreduto ascoltando lo sfogo che ha avuto con Manila l'altra sera.

Nell'analizzare il rapporto che ha costruito con Sophie sin dall'inizio, Basciano ha precisato: "Lei mi piace molto, ma devo ancora capire come è caratterialmente, se siamo compatibili oppure no".

Quando Nazzaro gli ha fatto notare che queste cose potrebbero emergere solamente una volta finito il reality, ovvero nella quotidianità, il modello ha frenato: "Io devo vedere tutto, mi servono i fatti".

Il vippone si riferiva probabilmente ai baci che Codegoni ancora non gli ha dato nonostante dica di essere molto interessata. Quando Alfonso Signorini l'ha interpellata in diretta su queste mancate effusioni, la 20enne ha detto che vuole andarci piano e conoscere Alessandro come persona e non dare subito sfogo all'attrazione fisica che c'è tra loro.

I dubbi sull'influencer del Grande Fratello Vip

"Lei è una bella ragazza, ma devo capire se fa la differenza, se ne vale la pena oppure no", ha proseguito Basciano nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando il 30 dicembre.

Il modello, dunque, ammette di essere molto attratto da Sophie ma frena su un'eventuale storia d'amore perché non la conosce affatto e non sa se i loro caratteri possono essere compatibili.

"Devo capire bene e valutare", ha concluso Alessandro nella chiacchierata con Manila che la regia del Grande Fratello Vip ha censurato non appena il giovane ha parlato di dubbi e incertezze sul futuro del flirt sul quale gli autori sembra abbiano puntato molto.

Il bel 31enne, inoltre, ha ribadito di non provare interesse né per Soleil (che è fidanzata con un uomo che è fuori dalla casa), né per Jessica (che nei giorni scorsi ha cercato di sedurlo e fargli cambiare idea su Codegoni).

I commenti dei fan del Grande Fratello Vip

Il video in cui Alessandro ammette di non avere certezze su Sophie e sulla loro conoscenza, ha fatto il giro della rete ed è stato commentato da molti spettatori del Grande Fratello Vip.

"Basciano parla con Manila ed esprime i suoi dubbi su Sophie, la regia stacca. La carenza di dinamiche si fa sentire e non possono permettersi che scoppi un'altra coppia", ha digitato un fan del reality piuttosto critico soprattutto con gli addetti ai lavori.

"Che noia queste coppie indecise e problematiche", ha scritto un altro utente raccogliendo l'approvazione di tutte quelle persone che da mesi stanno assistendo a flirt fugaci e tira e molla, tutte situazioni lontanissime da una vera storia d'amore.

Anche Gianmaria sembra aver già voltato pagina dopo la rottura definitiva con Codegoni. Se quest'ultima si è lanciata immediatamente nella frequentazione con il bel modello, Antinolfi ha messo nel mirino Federica. La giovane, però, proprio di recente ha chiarito che non intende legarsi sentimentalmente a nessuno soprattutto davanti alle telecamere, quindi l'imprenditore campano dovrà accontentarsi di un'amicizia.