Colpi di scena a non finire al Grande Fratello Vip 6. Gli autori, infatti, stanno preparando una puntata imperdibile per l'inizio dell'anno: lunedì 3 gennaio, infatti, accadrà di tutto, sia all'interno della casa che in studio. Laura Freddi sostituirà Sonia Bruganelli nel ruolo di opinionista: la signora Bonolis trascorrerà il Capodanno a Dubai con amici e famiglia. Il gruppo dovrà accogliere altri due nuovi concorrenti: Kabir Bedi e Delia Duran, che sono già in quarantena in vista del loro ingresso tra le mura di Cinecittà.

Aggiornamenti sul cast del Grande Fratello Vip

Un rumor che ha impazzato per settimane sul web e sulle riviste di Gossip, in queste ore ha trovato conferma sui più importanti siti d'informazione: Delia Duran parteciperà al Grande Fratello Vip 6.

Dopo essere stata ospite del reality-show per almeno tre volte, la moglie di Alex Belli è riuscita a conquistarsi un posto nel cast fisso, figurando tra le new entry che sono state convocate dagli autori dopo la notizia del prolungamento fino a marzo.

Dallo scorso 28 dicembre, dunque, in rete sta circolando l'anticipazione sull'imminente debutto della modella tra le mura di Cinecittà: la donna è già in quarantena in un albergo in attesa di esordire nel programma al quale ha partecipato il marito fino a meno di un mese fa.

L'ingresso di Delia nella casa più spiata d'Italia è previsto per la prossima puntata che Alfonso Signorini condurrà, ovvero quella di lunedì 3 gennaio.

Due new entry e un eliminato al Grande Fratello Vip

Delia Duran non sarà l'unica a varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà il prossimo 3 gennaio. Come ha anticipato Alfonso Signorini il 27 dicembre, anche Kabir Bedi diventerà un concorrente del Grande Fratello Vip tra qualche giorno e dopo una quarantena piuttosto lunga perché viene dall'India.

I vipponi, dunque, dovranno accogliere ben due new entry che, stando a quello che riportano i giornalisti, dovrebbero essere le ultime di questa lunghissima edizione del format di Canale 5.

I telespettatori non vedono l'ora di assistere alla reazione di Soleil alla notizia che la moglie di Alex Belli gareggerà con lei verso la conquista della finale: le due si sono scontrate più volte nel recente passato e sarà divertente vederle convivere senza che tra loro possa inserirsi l'attore.

Un'opinionista 'ad interim' al Grande Fratello Vip

Sempre nel corso della puntata del Grande Fratello Vip del 3 gennaio (la prima del 2022), un concorrente dovrà abbandonare definitivamente il gioco.

Il vippone meno votato tra Barù, Eva Grimaldi, Federica Calemme e Alessandro Basciano sarà eliminato a pochi giorni dall'inizio dell'avventura: tutti e quattro i nominati di questa settimana, infatti, sono entrati nella casa da meno di due settimane e già rischiano di doverla lasciare per sempre.

A commentare la prossima diretta del reality Mediaset non ci sarà Sonia Bruganelli. La signora Bonolis è volata a Dubai per il Capodanno e lunedì sera non sarà in studio al fianco di Adriana Volpe. A prendere il posto della bionda opinionista, sarà Laura Freddi, ex gieffina e conduttrice: questa sostituzione è temporanea perché la donna tornerà regolarmente al suo posto il 10 gennaio, ovvero al rientro dalle vacanze all'estero.

Non mancheranno le discussioni e i chiarimenti su ciò che è accaduto negli ultimi giorni tra le mura di Cinecittà, a partire dalle liti per le pulizie e dal provvedimento disciplinare che la produzione ha preso. Vista la scarsa igiene in cui versa la casa, gli autori hanno deciso di decurtare di oltre 100 euro il budget settimanale dei vipponi, che da 380 euro si è abbassato a 266 euro.