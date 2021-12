Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 e le anticipazioni delle prossime puntate che andranno in onda nel corso del 2022 in prima visione assoluta, rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena. Occhi puntati in primis sul caso Ravasi che tornerà a essere al centro dell'attenzione e metterà "nei guai" Adelaide. Spazio poi alle vicende di Vittorio Conti che, dopo un periodo di crisi sentimentale, ritroverà di nuovo il sorriso e la felicità grazie ad un nuovo amore.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 2022: le nuove indagini su Achille Ravasi

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6 in programma nel corso del 2022 in prima visione assoluta, rivelano che si tornerà a parlare del caso Achille Ravasi.

Le indagini andranno avanti e, Flora Ravasi, continuerà a essere al centro dell'attenzione dato che intende scoprire la verità sul conto di suo padre e sui motivi che l'hanno portato alla morte.

Dopo le nuove indagini, in questi nuovi appuntamenti de Il Paradiso delle signore 6 previsti nel corso dei prossimi mesi, emergerà che Achille Ravasi è stato ucciso: il suo è il caso di un omicidio e, di conseguenza, tutte le persone che hanno avuto a che fare con lui nell'ultimo periodo, saranno ascoltate in tribunale.

Flora protegge Adelaide: anticipazioni Il Paradiso 6

E così, Adelaide si ritroverà costretta a fare la sua deposizione al cospetto del giudice: il colpo di scena arriverà nel momento in cui in tribunale, Flora deciderà di schierarsi dalla parte della contessa.

Nonostante i dissapori e gli scontri che hanno avuto in passato, al punto da ritrovarsi sul piede di guerra, Flora Ravasi cambierà idea sul conto di Adelaide.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Le trame de Il Paradiso delle signore 6 di questo 2022 rivelano che con grande stupore di tutti, Flora farà una testimonianza in difesa di Adelaide e in questo modo la proteggerà in aula, evitandole possibili conseguenze negative in merito al caso Ravasi che continua a essere avvolto nel giallo.

Nuovo amore per Vittorio Conti: anticipazioni Il Paradiso delle signore del 2022

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione e se, questo gesto da parte di Flora, porterà a delle conseguenze nel corso delle prossime puntate della soap opera, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 del 2022 rivelano che al centro delle dinamiche e dell'attenzione ci saranno anche le vicende di Vittorio Conti.

Per il proprietario del grande magazzino più famoso arriverà il momento di voltare pagina e di andare avanti, dopo la cocente delusione che gli è stata inflitta da sua moglie Marta.

Vittorio, infatti, ritroverà di nuovo il sorriso e la felicità e lo farà grazie a una nuova donna che sarà in grado di fargli provare emozioni e sensazioni che ormai credevano fossero sopite nel suo cuore.

Tra coloro in pole position per far breccia nel cuore di Vittorio, spicca il nome di Beatrice, cognata di Conti che potrebbe essere la donna ideale per il proprietario del grande magazzino, complice anche la tresca che hanno avuto in passato.

Il ritorno di Sandro da Tina: anticipazioni Il paradiso delle signore 6

I riflettori in questa sesta stagione della soap opera saranno incentrati anche sulle vicende di Tina Amato. Gli spoiler de Il Paradiso delle signore del 2022, rivelano che la donna si ritroverà a prendere una decisione importante legata alla fatidica operazione da fare.

Dopo vari tentennamenti, Tina deciderà di accettare di farsi questa operazione e quindi di risolvere il problema alle corde vocali che l'ha costretta a fermare la sua carriera nel mondo della musica.

Ma, le sorprese per Tina, non sono finite qui. Le anticipazioni dei nuovi episodi della soap opera di Rai 1 rivelano che ci sarà spazio anche per un ritorno importante: trattasi di Sandro Recalcati, che tornerà a essere protagonista di questa sesta stagione della soap.

Il compagno di Tina, dopo averla tradita al punto da costringere la donna a mettere la parola fine al loro rapporto, tornerà sui suoi passi e riapparirà di nuovo nella vita della donna.

Da gennaio 2022 riprende l'appuntamento con Il Paradiso 6 in prima visione assoluta

Un ritorno che non passerà inosservato, anche se per Tina potrebbe non essere facile riuscire a far finta che non sia accaduto nulla in questi mesi, complici anche le belle emozioni e sensazioni provate con Vittorio Conti.

Insomma gli ingredienti di queste nuove puntate della soap opera campione di ascolti del pomeriggio televisivo di Rai 1, si preannunciano particolarmente "pepati" e c'è da scommettere che non deluderanno le aspettative del pubblico.

L'appuntamento con Il Paradiso 6 tornerà in onda di nuovo dal prossimo 3 gennaio 2022, come sempre in prima visione assoluta, nella fascia del primo pomeriggio della rete ammiraglia.