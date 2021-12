Al Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni ha ceduto alle avance di Gianmaria Antinolfi e tra loro c'è stato un bacio passionale sotto le coperte. Subito dopo, pare che la giovane ex tronista si sia pentita visto che ha confessato all'amica Lulù di aver fatto un disastro. La scena del bacio, è stata commentata dagli utenti sui social, dove in molti hanno accusato Sophie di essere falsa e incoerente.

Bacio passionale tra Sophie e Gianmaria

Il rapporto tra Sophie e Gianmaria Antinolfi è caratterizzato da alti e bassi, tanto che nei giorni scorsi, l'ex tronista pareva aver chiuso definitivamente con lui.

Tra i due erano volate parole grosse ma, in queste ultime ore, tutto è di nuovo cambiato. I due infatti si sono baciati nella notte. Tutto è successo dopo che Sophie ha festeggiato per tutta la serata con gli altri concorrenti, per poi decidere di andare a dormire proprio con Antinolfi. Tra i due, dopo un iniziale momento in cui hanno chiacchierato e si sono coccolati, è scattato un bacio passionale, immortalato dalle telecamere a infrarossi del Gf Vip.

Sophie si pente del bacio e confessa a Lulù: 'Ho fatto un disastro'

Sophie Codegoni sembra però essersi pentita subito di quanto accaduto. Nel momento in cui Gianmaria si è alzato ed è andato in cucina a prendere una bottiglietta d'acqua, la gieffina ne ha approfittato per confidarsi con Lulù Selassié, alla quale ha detto: "Non puoi capire, ho fatto un disastro".

Sembra che Sophie si sia resa conto di aver fatto un pasticcio e che stia pensando alle conseguenze del suo clamoroso gesto. Dopo il bacio con Gianmaria, potrebbe infatti essere aspramente criticata in puntata e non è da escludere che Alfonso Signorini tratti ampiamente l'argomento nella diretta in onda il 3 dicembre in prima serata su canale 5.

Parte del pubblico del GF Vip contro Sophie: 'Falsa e incoerente'

Il video di quanto avvenuto ha immediatamente fatto il giro del web, dove gli utenti non hanno perso tempo per commentare l'accaduto. In molti hanno storto il naso e hanno puntato il dito contro Sophie Codegoni, ricordando le parole che la concorrente aveva pronunciato solo poche ore prima.

La ragazza infatti, aveva sostenuto che, qualunque cosa avesse fatto con Gianmaria, sarebbe stato finto. Ed ecco che, a distanza di poco tempo da queste dichiarazioni, il pubblico l'ha vista baciare proprio Antinolfi. Pertanto, non giungono inaspettate le critiche rivolte alla gieffina, che molti utenti definiscono falsa e incoerente. Tutto è capitato a ridosso della diretta del Gf Vip, e qualcuno sospetta che il tutto sia stato studiato per avere spazio in puntata.