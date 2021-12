Alex Belli all'interno del Grande Fratello Vip ha ammesso di essere innamorato di Soleil Sorge. All'esterno della casa di Cinecittà invece, la compagna Delia Duran è stata avvistata in un ristorante di Milano mentre baciava un uomo. L'indiscrezione è stata lanciata dal portale Whoopsie e parla di "atteggiamenti inequivocabili".

Alex si dichiarara a Soleil

In occasione della 25^ puntata del GFVip, Alex Belli ha dichiarato i suoi sentimenti per Soleil. Nel dettaglio, l'attore ha riferito di essere innamorato allo stesso modo sia della coinquilina che di sua moglie.

Incalzato dal conduttore, il diretto interessato ha chiosato: "Sono andato in difficoltà perché è subentrato qualcosa all'interno del mio cuore". Nonostante tutto, il 38enne si è detto pronto ad abbandonare il Reality Show per salvare il matrimonio con Delia.

La segnalazione

Delia Duran in principio sembrava appoggiare l'amicizia speciale instaurata tra il marito Alex e Soleil. Giorno dopo giorno, però, il legame tra i due "vipponi" è diventato sempre più intimo. A tal proposito la modella sudamericana aveva deciso di chiedere un confronto con Belli e Sorge. Nonostante Delia abbia più volte lanciato degli avvertimenti al marito, quest'ultimo non ne ha voluto sapere.

La modella sarebbe stata avvistata in compagnia di un uomo in un ristorante di Milano.

Ma non è tutto, la compagna di Belli, dopo avere passato tutta la sera a flirtare con l'imprenditore, si sarebbe lasciata andare a una chiacchierata sui divanetti del locale. Tra una parola e l'altra, i due si sono scambiati un bacio. La segnalazione su Duran parla di "effusioni inequivocabili". Al momento non è chiaro se Delia Duran si sia lasciata andare per vendetta oppure se abbia ceduto alla tentazione a causa del momento di difficoltà che sta vivendo.

Delia lascia la casa dove vive con Belli

Prima che uscisse la "bomba" di Gossip sul presunto bacio di Delia Duran con un altro uomo, la diretta interessata aveva affidato un breve messaggio ai social. Nel dettaglio, la modella ha ringraziato tutti coloro che le sono stati vicini in questo momento. Poi, ha fatto sapere di volersi prendere una pausa dai social.

Infine, la moglie (sprituale) di Alex ha fatto sapere di volere andare via da Milano: "Ho bisogno di scappare".

Delia ha spiegato di avere lasciato la casa dove vive con Alex Belli nel capoluogo lombardo. Stando alle indiscrezioni, la modella è volata alle Maldive. In occasione della 25^ puntata del GFVip, Signorini ha preferito non dire nulla all'attore. Tuttavia, non è escluso che nella puntata di venerdì 10 dicembre, Alex non venga messo al corrente di quanto sta accadendo all'esterno del reality show.