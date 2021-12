Prosegue l'appuntamento con il Grande Fratello Vip 6 e le anticipazioni delle prossime puntate previste il 10 e 13 dicembre su Canale 5, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Per i vipponi di questa sesta edizione del reality show, è giunto il momento di scoprire tutta la verità sul prolungamento e quindi verranno messi al corrente della decisione Mediaset, ma saranno liberi di scegliere se proseguire o meno questa avventura tra le mura domestiche di Cinecittà.

Signorini annuncia il prolungamento: anticipazioni Grande Fratello Vip del 10 dicembre

Nel dettaglio, secondo le anticipazioni riportate da TvBlog sulle prossime puntate del Grande Fratello Vip previste per venerdì 10 e lunedì 13 dicembre 2021, Alfonso Signorini sarà chiamato a svelare la verità ai vipponi in merito al prolungamento.

In particolar modo, nel corso della puntata di questo venerdì sera, i concorrenti che sono presenti in casa dallo scorso settembre, verranno messi al corrente della scelta dei vertici Mediaset di far proseguire questa sesta edizione del reality show ben oltre il mese di dicembre.

Una notizia che, tuttavia, i vipponi immaginavano già da qualche giorno dopo aver visto i recenti nuovi ingressi che ci sono stati in casa in queste settimane.

I concorrenti saranno informati sulla vera data della finale del GF Vip

Tuttavia, il padrone di casa del GF Vip lascerà ai concorrenti tutto il fine settimane per poter decidere le sorti della loro permanenza nel reality show di Canale 5.

I vipponi quindi avranno a disposizione un po' di giorni per riflettere e schiarirsi le idee dopo che Signorini avrà annunciato loro che questa sesta edizione del programma andrà avanti fino a metà marzo 2022.

Le anticipazioni sul Grande Fratello Vip 6, però, rivelano che lunedì 13 dicembre sarà la "puntata della verità" per i concorrenti in gara.

I vipponi decideranno se restare oppure no: anticipazioni Grande Fratello Vip 13 dicembre

Nel corso della nuova diretta, infatti, il conduttore metterà alle strette i suoi vipponi: tutti saranno chiamati in confessionale e dovranno comunicare ufficialmente la loro scelta.

I concorrenti, quindi, saranno chiamati a comunicare la decisione finale dopo aver appreso la notizia del prolungamento e quindi svelare se resteranno in casa oppure se "getteranno la spugna" e quindi torneranno alla loro vita di tutti i giorni.

In attesa di scoprire le decisioni dei vipponi, in queste ultime ore Aldo Montano ha dato per certa la sua uscita, svelando di aver chiesto alla produzione del GF Vip di procurargli uno smoking in vista della puntata del 13 dicembre, che sarebbe stata un po' la sua finalissima.