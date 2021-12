Si riaccende lo scontro nella casa del Grande Fratello Vip 6 tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni. Tra le due ex protagoniste di Uomini e donne, che si sono ritrovate a vivere insieme questa esperienza nella casa di Cinecittà, non è mai corso buon sangue e nel corso del pomeriggio si sono ritrovate di nuovo ai ferri corti. Tutto è partito dopo una battuta al vetriolo fatta da Soleil che ha punzecchiato la sua rivale sul tema chirurgia estetica, lasciando intendere che fosse "tutta rifatta". La reazione di Sophie, però, non si è fatta attendere e questa volta la più giovane delle concorrenti di questa edizione ha zittito la sua rivale.

Scoppia la lite al GF Vip tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni

Nel dettaglio, durante la mattinata si è riacceso lo scontro nella casa del Grande Fratello Vip 6 tra Soleil e Sophie. Tra le due sono volate parole grosse e in particolar modo, la Sorge si è lasciata andare a delle affermazioni decisamente poco carine sul tema chirurgia estetica.

"Sei più piena di plastica che di intelletto e personalità", ha sbottato Soleil che ha provato così a ferire la sua rivale, la quale però ha prontamente ribattuto e risposto a tono.

Sophie, infatti, ha subito precisato e sottolineato di essersi sottoposta ad una sola operazione chirurgica, quella al seno e che non l'ha mai nascosta.

Sophie sbotta e zittisce la sua rivale Soleil sul tema chirurgia estetica

Al tempo stesso, però, Sophie non ha perso occasione per lanciare a sua volta una pesante stoccata nei confronti di Soleil Sorge e lo ha fatto tirando in ballo quelle che sono le operazioni chirurgiche alle quali si sarebbe sottoposta la sua rivale.

"Io il mio viso, a differenza tua, non l'ho mai ritoccato.

Non come te che ti sei stravolta i connotati", ha sbottato Sophie mentre Soleil faceva quasi finta di non capire e consigliava alla sua rivale di smetterla di parlarle con quel tono di voce che ha definito "lagnoso".

Sta di fatto, però, che Sophie ha messo a tacere la sua nemica Soleil e sul tema chirurgia estetica se ne è uscita alla grande da questo confronto accesissimo, che ha riportato le due protagoniste del Grande Fratello Vip 6 sul piede di guerra.

Nuovo confronto in diretta tra Soleil Sorge e Sophie al Grande Fratello Vip?

Cosa succederà a questo punto? Le due ex protagoniste di Uomini e donne si chiariranno nel corso delle prossime ore oppure continueranno ad essere sul piede di guerra anche in vista della nuova puntata serale di venerdì 10 dicembre?

C'è da scommettere che il padrone di casa del reality show, Alfonso Signorini, non si lascerà scappare l'occasione di riaccendere i riflettori su questo eterno scontro tra Soleil e Sophie.