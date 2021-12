A Soleil Sorge una delle protagoniste più chiacchierate della sesta edizione del Grande Fratello Vip, non è proprio andato giù l’atteggiamento che Alex Belli ha avuto nei suoi confronti, prima di essere squalificato dal programma. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne mercoledì 15 dicembre 2021 si è sfogata con Biagio D’Anelli.

L'influencer ha criticato l’attore Belli, arrivando a considerare falso tutto ciò che lui ha vissuto nella casa di Cinecittà con lei: ''Ha fatto tutto per lo show".

Soleil Sorge contro Alex Belli: ‘Ha più bisogno di fare lo show che rispettare i rapporti umani’

Sono parole dure quelle che Soleil Sorge continua a rivolgere ad Alex Belli tra le mura della casa del GF Vip 6, dopo averlo messo alla prova dandogli un bacio. Nonostante l’attore non si trova più nel Reality Show per il fatto di essere stato squalificato [VIDEO]per aver abbracciato la moglie Delia Duran durante un nuovo confronto, continua a far parlare di lui. L’influencer italo-americana, diventata famosa dopo la partecipazione a Uomini e Donne, ancora una volta si è espressa sul suo rapporto con Alex, ma Biagio D’Anelli l’ha rassicurata dicendole: “È normale che stai metabolizzando. Tre mesi non sono pochi”.

Soleil dopo aver specificato di essere stata in down nella giornata del 14 dicembre, ha lanciato una frecciata ad Alex: “Oggi invece sto metabolizzando, poi vado nel vuoto. L’unica cosa che a me fa arrabbiare è questo bisogno di spettacolarizzare tutto. Hai più bisogno di fare lo show che rispettare i rapporti umani nella vita.

La cosa che mi ha deluso e scioccato di più”. Subito dopo però, la gieffina ha detto di comprendere soltanto il fatto che l’attore non essendo stato in grado di gestire una cosa più grande di lui e sapendo che da parte di lei non c’era interesse in altro, si è arrampicato sugli specchi in maniera sbagliata: “Quindi ha cercato di aggrapparsi sul sicuro, sullo scontato e gli è andata pure male”.

GF Vip, Soleil Sorge ne è convinta: ‘Alex Belli non è uscito per Delia Duran ma per se stesso’

A questo punto Soleil Sorge ha svelato a Biagio D’Anelli che Alex Belli in realtà aveva già pianificato la sua uscita dal GF Vip 6: “Aveva preparato tutto, mi ha lasciato bigliettini ovunque, il profumo con la dedica. Doveva già uscire lui, si era già studiato tutto. Ha detto che se Delia Duran fosse venuta lui avrebbe fatto questa scena qui. Non è uscito per lei ma per se stesso, questa è la cosa peggiore”.

Sempre riferendosi al legame instaurato con l’attore nel reality show, Soleil che secondo Carmen Russo è stata vittima e complice di Alex, parecchio amareggiata ha confessato: “Io veramente lo consideravo un amico. Con lui e Katia non ho mai avuto corazza. Mi sono fidata. È stato così bello”.