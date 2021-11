In seguito alla puntata del Grande Fratello Vip 6, andata in onda su Canale 5, ieri, lunedì 15 novembre 2021, Alex Belli ha deciso di sfogarsi con Soleil Sorge, rivelando di avere l'intenzione di abbandonare al più presto il Reality Show condotto da Alfonso Signorini. L'affermazione dell'attore non è stata gradita da parte della fashion blogger che ha attaccato il compagno d'avventura ed ha lasciato la loro discussione.

Puntata complicata per Alex Belli

Non è stata una diretta semplice per Alex Belli, quella di ieri sera, 15 novembre 2021. Il 38enne ha dovuto subire diversi attacchi ed è stato accusato di non essere particolarmente sincero.

Non tanti appaiono convinti che il suo rapporto con Soleil Sorge sia da definire come amicizia. Come uno degli ultimi fatti in questa direzione ci sarebbe anche da considerare che l'italo-americana non sembrerebbe essersi fatta molti problemi a presentarsi nel corso della diretta del GF Vip 6 indossando una camicia del compagno d'avventura. Un gesto particolarmente intimo che ha finito con il gettare ulteriori nubi su questo speciale feeling che coinvolge Alex e Sorge. Delia Duran non pare aver apprezzato che l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne indossasse un indumento del marito.

Il confronto tra Alex e Soleil

Dopo essersi sfogato riguardo le parole di Adrian Volpe, Alex Belli ha voluto parlare in maniera diretta con Soleil Sorge.

L'attore ha chiesto all'influencer cosa deve fare aggiungendo che deve stare nella casa più spiata d'Italia a sentire che fa la soap opera e che il loro rapporto non è una semplice amicizia. Il 38enne ha evidenziato che non è entrato nel reality show da solo e si trova costretto a gestire questo aspetto. Proseguendo Belli ha dichiarato a Sorge che l'errore lo ha commesso decidendo di partecipare al programma targato Mediaset.

Alex sembrerebbe aver intenzione di lasciare il loft di Cinecittà. L'ex corteggiatrice ha replicato a queste parole consigliando al gieffino di andare oltre tutto ciò ed ha attribuito il momento ad uno sbaglio di Delia Duran. La fashion blogger ha aggiunto: "Non puoi finire qui la tua esperienza".

Alex Belli: 'Mi sono fatto la mia esperienza'

Nonostante Soleil Sorge avesse buone intenzioni verso Alex Belli, l'attore non si è smosso dalla sua idea ed, anzi, ha affermato che il 13 dicembre vuole abbandonare il gioco aggiungendo che per lui sono importanti altre cose. "Mi sono fatto la mia esperienza", ha detto Belli proseguendo il suo discorso ed invitando gli altri inquilini ad andare avanti. Successivamente il 38enne ha fatto infuriare Soleil dicendole che magari farà amicizia con Davide Silvestri e si potrebbe creare una storia con lui. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha abbandonato così il confronto con il gieffino commentando che sta cercando di aiutarlo ma non ha senso se deve dire queste cose.