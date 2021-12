Secondo le ultime anticipazioni della soap opera americana Beautiful, nelle puntate che andranno in onda settimana prossima su Canale 5 da lunedì 20 a venerdì 24 dicembre ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Liam apprenderà da Finn che Thomas è nuovamente ossessionato da Hope. Nel mentre, Paris si interesserà a Zende, senza sapere che anche sua sorella Zoe è interessata all'uomo.

Nel frattempo, Hope crederà nel cambiamento di Thomas e quindi, lo inviterà a lavorare nuovamente per la Hope for the future.

Spencer però deciderà di andare a casa di Forrester junior per parlargli e resterà sconvolto quando scoprirà il manichino raffigurante Hope.

Nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima su Canale 5, Charlie non si darà pace perché non riuscirà a trovare le scatoline che qualche giorno prima ha consegnato a Thomas. Poi verrà fuori che è lo stesso scatolone che Forrester junior ha trafugato, in quanto al suo interno c'era il manichino di Hope.

Intanto, Liam incontrerà il dottor Finnegan a casa di Steffy Forrester e i due inizieranno a parlare del figlio di Ridge e della sua ossessione per Hope.

Poco dopo, Liam rimarrà totalmente sconvolto per tutto quello che apprenderà da Finnegan e sospetterà che l’ossessione di Thomas per Logan sia tornata nuovamente.

Nel frattempo, la sorella di Zoe, Paris, metterà gli occhi su Zende. La ragazza però non sarà a conoscenza che anche sua sorella Zoe è interessata all'uomo.

Successivamente, Charlie si metterà a cercare il manichino con le sembianze di Hope. Nel mentre, Thomas fingerà di non sapere nulla di questa faccenda, ma in realtà lui era presente quando Charlie lo ha consegnato.

In tutto questo, Logan continuerà a credere che il figlio di Ridge Forrester sia cambiato e per questo deciderà di farlo entrare nuovamente nella sua squadra. Steffy però non sarà per niente felice quando apprenderà della decisione della sua sorellastra.

Poco dopo, Finn chiederà a Liam se pensa che Thomas possa creare dei problemi.

Spencer confermerà al dottore che ha molte preoccupazioni riguardo il fratello di Steffy e proprio in quell'istante, l'uomo deciderà di andare a casa di Thomas per parlargli faccia a faccia. In questa circostanza, il fratello di Wyatt scoprirà che Thomas è in possesso del manichino che raffigura Hope.

Infine, Hope e Steffy comunicheranno a Zende che Forrester junior è tornato a lavorare nuovamente per la “Hope for the future”. Inoltre, le due donne saranno molto felici di notare che l'uomo ha fatto dei cambiamenti notevoli rispetto al passato.