Interessanti novità accadranno in occasione delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore trasmesse il 17 e 20 dicembre sui teleschermi di Rai 1. Gli spoiler della soap raccontano che Flora Ravasi deciderà di lasciare Milano alla volta dell'America in concomitanza del Natale. Stefania Colombo, invece, inizierà una collaborazione lavorativa con Marco di Sant'Erasmo.

Il Paradiso delle signore, puntata 17 dicembre: Flora fa un regalo alle veneri prima di partire per l'America

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore riguardanti la nuova puntata trasmessa venerdì 17 dicembre dalle 15:55 sui teleschermi di Rai 1 annunciano inediti colpi di scena.

Gemma troverà una bella sorpresa all'interno del suo armadietto al grande magazzino e grazie a questo oggetto la Venere si ricorderà di quando allestiva il presepe insieme al padre, scomparso prematuramente.

Nel frattempo Flora deciderà di fare un regalo alle Veneri per Natale prima di partire per l'America, pertanto la stilista si recherà al grande magazzino per salutare ciascuna di loro.

Armando, invece, confiderà a Don Saverio alcune novità importanti riguardanti Nino. Entrambi capiranno che il seminarista è entrato in crisi di vocazione e per questo motivo Irene consiglierà a Dora di sfruttare tale momento di difficoltà per tornare a corteggiarlo.

Anna non riuscirà a confessare la verità su sua figlia a Salvatore, in quanto temerà di essere giudicata male e di ricevere una brutta reazione da parte del giovane Amato.

Per questa ragione prenderà una decisione al quanto dolorosa sul loro rapporto.

Puntata 20 dicembre: Agnese e Armando sempre più complici

Nella puntata de Il Paradiso trasmessa lunedì 20 dicembre su Rai 1, Gemma manterrà il segreto sull'identità del corteggiatore, che le ha lasciato il Benino nel suo armadietto, al resto dei famigliari.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Agnese e Armando, invece, diventeranno sempre più complici, dopo aver risolto i dissapori famigliari causati dalla doppia vita di Giuseppe.

Intanto Salvatore cercherà di riconquistare il cuore di Anna. Purtroppo quest'ultima non sembrerà affatto intenzionata a stare ad ascoltarlo, tanto da restare irremovibile sulla sua decisione.

Vittorio chiede a Stefania di collaborare con Marco

Adelaide, invece, apparirà molto malinconica in quanto i suoi famigliari più stretti sono lontani in occasione delle feste di Natale.

Allo stesso tempo Vittorio inviterà Stefania a collaborare con Marco per un'intervista a una famosa attrice. Alla fine Colombo deciderà di non raccontare niente del nuovo incarico a Gemma per non ferirla.