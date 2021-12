Prosegue il feeling nella casa del Grande Fratello Vip 6 tra Sophie e Alessandro. I due sono sempre più vicini all'interno della casa di Cinecittà e, in queste ultime ore, si sono ritrovati a vivere i primi momenti di intimità che non sono passati inosservati. Dopo un momento iniziale di spaesamento, durante il quale il nuovo arrivato sembrava essere spaesato su quale delle ragazze corteggiare, alla fine pare che abbia scelto proprio l'ex tronista di Uomini e donne che, in questo modo, ha "tradito" la sua amica Jessica.

Alessandro diviso tra Sophie e Jessica al Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, durante queste prime settimane di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 6, la presenza di Alessandro Basciano non è passata affatto inosservata.

Il ragazzo in un primo momento aveva ammesso di essere interessato a Sophie, Soleil e Jessica. Col passare dei giorni, però, l'ex pretendente di Uomini e donne ha cominciato ad avvicinarsi sempre più a Sophie e i due si sono ritrovati a vivere diversi momenti insieme.

Un modo di fare che non è piaciuto a Jessica, la quale non ha perso occasione per rinfacciare alla sua amica di essere in parte delusa, perché aveva sperato di potersi fare avanti per davvero con Basciano.

Sophie 'tradisce' la sua amica Jessica: ecco cosa è successo al GF Vip

Immediata la reazione di Sophie, la quale dopo aver capito che Jessica provava un sentimento nei confronti di Alessandro, aveva ammesso di volersi fare da parte perché per lei l'amicizia viene prima di tutto e quindi voleva salvaguardare il bel rapporto costruito con Jessica nel corso di queste settimane.

Peccato, però, che alla fine non sia riuscita a mantenere questa promessa e durante le ultime ore, lei e Alessandro si sono già lasciati andare al primo bacio.

I due, ritrovandosi soli in magazzino, non sono riusciti a trattenersi tra coccole, carezze e baci.

Alessandro e Sophie si appartano nel magazzino del GF Vip e scatta il bacio

Dopo le belle parole rivolte alla sua amica Jessica e quella promessa di farsi da parte, Sophie e Alessandro si sono appartati insieme in magazzino, dove è scattato il bacio.

Una volta usciti dal magazzino, i due si sono tenuti per mano ed hanno continuato a flirtare insieme, proprio come se nulla fosse successo.

Immediata la reazione di Manila Nazzaro, la quale ha subito capito che tra i due fosse accaduto qualcosa di particolare e non ha risparmiato una frecciatina verso il giovane Alessandro.

"Ho già capito, avete fatto il danno", ha esclamato Manila che aveva intuito cosa fosse successo tra i due in magazzino. Come reagirà Jessica quando scoprirà la verità dei fatti? Lo scopriremo nel corso della prossima puntata serale del GF Vip.