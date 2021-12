Katia Ricciarelli continua a perdere le staffe all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6. Anche in questo periodo delle feste natalizie, la cantante lirica non riesce a mantenere la tranquillità e nel corso delle ultime ore si è lasciata andare ad un durissimo attacco nei confronti della principessina Lulù. Il motivo? Un'asciugacapelli tenuta accesa nel momento in cui Katia stava facendo delle prove di canto per mettere in scena alcuni brani della tradizione natalizia.

Katia Ricciarelli furiosa nella casa del GF Vip anche a Natale

Nel dettaglio, l'armonia e il clima sereno di questi giorni all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6, è stato spazzato via dall'esuberanza di Katia Ricciarelli che in queste ultime ore non ha gradito per niente alcuni modi di fare della principessina Selassié, al punto da lasciarsi andare ad un durissimo sfogo.

Durante il pomeriggio della Vigilia di Natale, tutti i concorrenti di questa sesta fortunata edizione del reality show, hanno dedicato diverse ore alla preparazione di alcuni brani della tradizione natalizia, che hanno eseguito insieme sotto la super visione della cantante lirica.

Katia ha tenuto in mano le redini di queste prove ma c'è stato qualcosa che l'ha disturbata profondamente.

Lulù nei guai con Katia: ecco cosa è successo con l'asciugacapelli al GF Vip

Ad un certo punto, infatti, il ritmo e l'armonia è venuto a mancare a causa del rumore dell'asciugacapelli che proveniva dalla zona beauty della casa del GF Vip.

Immediata la reazione della Ricciarelli che è subito corsa a vedere cosa stesse accadendo e chi fosse l'artefice di questa situazione che stava causando disturbo in casa.

La "colpevole" di tutta questa situazione era Lulù, la quale stava usando l'asciugacapelli ignara del fatto che il rumore potesse dare fastidio a Katia e disturbare così le prove dei brani natalizi.

'Vergognatevi', sbotta Katia che perde le staffe con Lulù al GF Vip

Ormai, però, era troppo tardi, dato che la cantante lirica è apparsa a dir poco furiosa e adirata per questa situazione, al punto da sbottare duramente contro la principessina.

"Vergognatevi ragazze, ve lo dico di tutto cuore", ha sbottato Katia aggiungendo che in quel modo mancavano di rispetto in primis a lei ma anche a loro stesse.

"Vergognatevi. Questa è una mancanza di rispetto e io mi sono rotta", ha sentenziato ancora Katia che questa volta sembra non essere più disposta a trattenersi e controllarsi.

Insomma l'ennesima discussione nella casa del Grande Fratello Vip che ha fatto perdere le staffe alla cantante lirica nei confronti della principessina Lulù, dopo gli screzi e i dissapori delle settimane precedenti.