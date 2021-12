L'ingresso di Alessandro Basciano ha stravolto gli equilibri della casa del GF Vip. In pochi giorni l'ex tentatore ha mandato in tilt Sophie Codegoni e stregato Jessica Selassié. Dopo aver compreso di essere attratta dal trentenne la ventenne ha deciso di troncare la relazione con Gianmaria Antinolfi ed ha iniziato a trascorrere sempre più tempo con il nuovo inquilino della casa più spiata dagli italiani. Un'intimità crescente che ha infastidito la principessa etiope che ha avuto anche una discussione con l'amica. "Lo sai dal primo giorno che mi piace.

L'amicizia prima di tutto? A parole dici una cosa ma poi ne fai un'altra" - ha sottolineato la ventiseienne.

Nel frattempo Alessandro e Sophie hanno trascorso gran parte della vigilia di Natale a coccolarsi sul letto sotto gli occhi di Jessica che non ha nascosto il malumore ed ha preferito allontanarsi dalla stanza. In tarda serata l'ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di chiedere scusa alla principessa etiope per essersi lasciata andare davanti a lei precisando che la bella amicizia che si è sviluppata con lei durante l'esperienza nel reality viene prima di ogni altra cosa. Pochi istanti dopo, però, l'influencer si è ritrovata con Basciano in magazzino e, dopo un intenso sguardo, si sono scambiati un appassionato bacio.

Sophie e Jessica stregate da Alessandro, amicizia in bilico

Sophie Codegoni da un 'triangolo pericoloso' all'altro dopo l'ingresso di Alessandro Basciano al GF Vip ma Gianmaria Antinolfi ha preferito interrompere la relazione con la coinquilina per il timore di andare incontro ad una cocente delusione. Durante un confronto con il napoletano la ventenne ha ammesso di essere attratta dal giovane imprenditore e di non provare un sentimento tale da farle pensare ad un futuro con il 36enne.

Nel contempo anche Jessica Selassié ha manifestato il proprio interesse per l'ex tentatore con le amiche che si sono ritrovate nel giro di pochi giorni rivali in amore.

Basciano ha avuto parole di apprezzamento per la principessa etiope ma nelle ultime ore è sempre più vicino a Sophie. Un feeling che ha messo a rischio il rapporto tra l'ex tronista di Uomini e Donne e Jessica con quest'ultima che è scoppiata in lacrime.

"Sono stanca di essere felice per gli altri. Penso sia naturale che desideri trascorrere del tempo con la persona che mi interessa".

L'ex tronista alla principessa etiope: 'Preferisco te a lui', poi bacia Basciano

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno continuato a stuzzicarsi anche il giorno della vigilia di Natale. In più di una circostanza i due si sono ritrovati a coccolarsi sotto lo sguardo indiscreto di Jessica Selassié che non ha nascosto il proprio fastidio. Nelle ore successive la ventenne ha provato a tranquillizzarla affermando di essere pronta a mettersi da parte. "Ti voglio un bene dell'anima, preferisco te a lui".

Parole che sono state apprezzate dalla principessa etiope che ha abbracciato la modella e l'ha esortata a comportarsi con Basciano senza pensare alla loro amicizia.

Pochi minuti dopo Alessandro e Sophie si sono ritrovati in magazzino ed è bastato poco per far scattare la scintilla con i due coinquilini che si sono scambiati un bacio passionale. Quando sono tornati in stanza hanno incrociato Manila Nazzaro che si è rivolta ai due giovani con una battuta: "Avete fatto il danno, ho già capito tutto".