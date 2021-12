Il 17 dicembre è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Tra le protagoniste indiscusse di questa edizione c'è sicuramente Soleil la quale, fin dall'inizio, si è fatta notare per il suo carattere vivace e per la sua amicizia particolare con Alex Belli. Durante un'intervista, l'ultimo vincitore del Grande Fratello Tommaso Zorzi ha espresso il suo pensiero su tutti i concorrenti di questa edizione e in particolare su Soleil.

GF Vip, le parole di Zorzi su questa edizione

Durante il programma “facciamo finta che” condotto da Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri, in onda su Radio 101, Tommaso Zorzi, in qualità di ex vincitore del reality, ha commentato in diretta la sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Zorzi ha esordito dicendo: “Ti parlo da ex concorrente e ti posso dire che il programma in sé, e nella sua purezza, è un esperimento bellissimo che vale la pena fare. Tuttavia sto notando che, da qualche anno a questa parte, i concorrenti entrano con una storia già scritta, quasi avessero un secondo fine, e poi ne risente il programma”.

Tommaso ha poi specificato dicendo: “Nell'ultimo Grande Fratello ci sono concorrenti che potrebbero fare davvero bene ma poi si fanno coinvolgere in situazioni che sono palesemente artefatte”. A questo punto il conduttore, Maurizio Costanzo, ha colto la palla al balzo e ha chiesto ironicamente a Tommaso “Dove sei tu a Taormina, c'è Soleil?” e sempre con ironia Zorzi ha risposto “C'è sole, ma per fortuna non Soleil… anche quelle robe lì, io penso che ci sono delle scene in cui bisogna davvero avere i peli sullo stomaco per prendere in giro in quel modo tutti quelli che ti permettono di continuare a rimanere al Grande Fratello.

Io trovo becero fingere così. Vediamo fino a che punto si spingeranno”.

Grande Fratello, Patrizia Pellegrino contro Alex

Dopo le dichiarazioni di Samy Youssef su Alex e sua moglie Delia, questa volta anche Patrizia Pellegrino ha voluto dire la sua su questo triangolo amoroso. Intervistata dal magazine Nuovo, l'ex inquilina del Grande Fratello Vip ha così dichiarato: “Avendo una donna fuori dal programma, (Belli) ha esagerato in alcuni atteggiamenti troppo affettuosi nei confronti di Soleil.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Sono sicura che l'unica a soffrire veramente di tutta questa situazione sia stata Delia, anche se penso che abbia capito che suo marito, Alex Belli, lo stia facendo per sopravvivere in una situazione di solitudine”.

In molti ritengono che Alex abbia finto e che addirittura tutta la situazione creatasi con sua moglie Delia sia frutto di una sceneggiatura studiata a tavolino e a tale proposito Pellegrino ha dichiarato: “Questo lo sanno solamente i diretti interessati, Alex e Soleil. Di certo lui è un bravo attore, dato che ha recitato anche a Centovetrine”.